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Söğüt’ten Ağrılılara ziyaret

AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, SKM programları kapsamında Körfez Ağrılılar Derneği tarafından düzenlenen Dünya Kanser Günü Konferansı’na katıldı.

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AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, SKM programları kapsamında Körfez Ağrılılar Derneği tarafından düzenlenen Dünya Kanser Günü Konferansı’na katıldı. AKP Milletvekili İlyas Şeker’in de eşlik ettiği konferansta ayrıca Körfez Belediye Başkan Vekili Selattin Kabadayıoğlu, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk, meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

“STK’LARIMIZ ÖNEMLİ”

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen başkan adayı Söğüt, “Etkinlik nedeniyle dernek başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. STK’larımızın halkı bilinçlendirecek bu tür etkinlikleri düzenlemesi çok önemli. Yönetimimiz dönemimizde STK’ların talep ve önerileri projelerimize yön verecek. Biz şeffaf, adaletli ve çözüm üreten bir belediye olacağız” dedi.

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