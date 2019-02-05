Aygün, Ordulularla buluştu

AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında Derince 52 Ordulular Derneği’ni ziyaret etti. İlçe başkanı Selçuk Çakıroğlu ve parti yöneticilerinin de eşlik ettiği Aygün, “Seçim süresince sizlerin duanızı ve desteğinizi istiyoruz. Seçimlerin sonrasında da sizlere en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Gönül belediyeciliğini üst seviyede tutacağız. Makam kapımız olmayacak, sizlerle direk görüşeceğiz” dedi. Dernek başkanı Sebahattin Türkmen de ziyareti dolayısıyla belediye başkan adayı Zeki Aygün’e teşekkür etti.