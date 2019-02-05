AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında Derince 52 Ordulular Derneği’ni ziyaret etti. İlçe başkanı Selçuk Çakıroğlu ve parti yöneticilerinin de eşlik ettiği Aygün, “Seçim süresince sizlerin duanızı ve desteğinizi istiyoruz. Seçimlerin sonrasında da sizlere en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Gönül belediyeciliğini üst seviyede tutacağız. Makam kapımız olmayacak, sizlerle direk görüşeceğiz” dedi. Dernek başkanı Sebahattin Türkmen de ziyareti dolayısıyla belediye başkan adayı Zeki Aygün’e teşekkür etti.
Bugün 14:16 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:17 TSİ
Aygün, Ordulularla buluştu
AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında Derince 52 Ordulular Derneği’ni ziyaret etti.
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Bugün 14:16 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz