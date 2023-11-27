Sanatçı Çiğdem Eroğlu’nun seramik sergisi 6 Aralık’ta açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu’nun kişisel seramik sergisi “İç içe”, 6 Aralık’ta İzmit Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Antik çağların mirası, boynuz, hayvan başı ya da gövdesi biçiminde yapılmış içecek kapları riton formunu çağdaş yaratımlarında devam ettiren Eroğlu, geleneksel çömlekçi çarkında şekillendirilerek oluşturduğu 30 eseri beğeniye sunacak.

Heykel, vazo, duvar panosu, çeşitli form ve objelerden oluşan sergi, 20 Aralık’a kadar gezilebilecek.

- Çiğdem Eroğlu hakkında

Lisede, Resim Bölümü tercihiyle başlayan sanat çalışmaları geleneksel el sanatlarına olan ilgiyle devam etti.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü mezunu (2003) Eroğlu, KOÜ Seramik, Cam ve Çinicilik Bölümündeki eğitimini ise yarıda bırakmak zorunda kaldı.

KOÜ’ deki Seramik Çalıştayı’nda çalışmalarından etkilendiği “Efsane” lakabıyla tanınan Mehmet Yıldırım’dan çark-torna eğitimi ve icazetini aldı.

Çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer alan Eroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezince (IRCICA) Tebriz İslam Sanatları Üniversitesinde 26 ülkeden sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen Tebriz Uluslararası Kadın Sanatçılar Festivali'nde, birincinin seçilmediği yarışmada 5 farklı ülkeden jürinin değerlendirmesiyle seramik ve çini alanında ikincilik elde etti (2019). 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali ‘’Kuş evi’’ yarışması ikincilik ödülü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve M.E.B. Usta Öğretici olan Eroğlu, seramik eğitimi de verdiği atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği üyesi Eroğlu’nun, resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.