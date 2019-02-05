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Seher Okusal cinayetinde yeni gelişme! Kemikler bulundu...

Cinayet zanlısı olarak tutuklanan kadının kardeşinin ifadesi üzerine, Gebze'de ormanlık alanda başlatılan arama çalışması sırasında bulunan kemikler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan ablasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kardeşinin ifadesi üzerine, kadının cesedinin bulunması için Gebze'de ormanlık alanda yapılan aramada bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alınan bilgiye göre, Çayırova'da 7 yıl önce kaybolan Seher Okusal'ın (34) cinayet zanlısı olarak tutuklanan kardeşi Mevlüt Okusal'ın emniyette suçunu itiraf ederek, çöp torbasına koyduğu cesedi Mollafenari Mahallesi Sefa Tepe mevkisindeki ormanlık alana bıraktığı yönünde ifade vermesi üzerine cesedinin bulunması için yapılan arama çalışması tamamlandı. Çalışmalar sırasında dün çalıların arasında poşet içinde bulunan kemikler, olay yeri incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay nasıl olmuştu?

Kocaeli'de, 7 yıl önce kaybolan annesi Seher Okusal'ın (34) bulunması için bir televizyon programına katılan Sevilay A. (17), annesinin en son dayısı Mevlüt Okusal'ın (30) evinde görüldüğü iddiasıyla Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunmuş, çalışma başlatan polis ekipleri, Seher Okusal'ın kaybolduğu gün kardeşi Mevlüt Okusal'ın evinde olduğunu tespit etmişti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla cinayet şüphelisi Mevlüt Okusal ile babası H.O. ve eski eşi M.G'yi gözaltına almış, H.O. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Mevlüt Okusal çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mevlüt Okusal'ın emniyetteki ifadesinde, olay gecesi kardeşi Seher Okusal'ın eve sarhoş geldiğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, bu sırada sertçe ittiği ablasının başını duvara çarpıp öldüğünü iddia ettiği, daha sonra bir süre evin arkasındaki derenin kenarında sakladığı ablasının cesedini, Gebze'de ormanlık alanda çalıların arasına bıraktığını söylediği öğrenilmişti.

Bugün 14:32 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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