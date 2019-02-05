MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın açıklamasını gerçekleştirdi. Ünlü basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP siyasi hayatında ilk defa meclis üyeliği için mülakat yapıyor. Meclis üyelerimize verdiğimiz değeri gösterir bu çalışmalar. Mülakatlar çok verimli geçiyor. MHP 7 Şubat Perşembe günü Derince’de saha programı yapacak. 545’in üzerinde meclis üyesi aday adayımızın başvurusu var. Aday tanıtım programlarımız başlayacak. 8 Şubat’ta Başiskele, 17 Şubat’ta da İzmit’le sona erecek bir programla belediye meclis üyesi adaylarımızın tanıtımını yapacağız” dedi.

AKP’YE TEŞEKKÜR ETTİ

AKP Aday Tanıtım Toplantıları’nda MHP’lilere gösterdikleri ev sahipliğinden ötürü teşekkür eden MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bu durum bizi memnun etmekte. Bu hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GENEL MERKEZE RAPOR VERDİK

MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir’in görevden alınıp alınmamasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Ünlü, “8 aylık bir çalışma kapsamında Gebze ilçemizde Cumhur İttifakı’na uymayan tavırlar gördük. Bu duruma dair hazırladığımız raporu genel merkeze ulaştırdık. Genel Merkez nihayi kararını verecek” dedi. Selin BECER