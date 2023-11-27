Gölcük, öne geçtiği maçta kaybetti: 4-3

ÇABALAR YETERSİZ KALDI
Bölgesel Amatör Lig’de istediği performansı elde edemeyen Gölcükspor, deplasmanda Çorluspor 1947 ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz, 10. Dakikada, Furkan Mehmet Tuncer ile öne geçti. Sonrasında, Çorluspor 1’er dakika arayla Gölcükspor filelerini sarstı. Golleri, Mustafa Salış ve Serdal Öz kaydetti. İlk devre Çorluspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 2. Devrede Osman Gümüş’ün attığı golle Çorlu 3-1 öne geçti. Gölcük, Alperen Topçular ile cevap verdi ancak Çorluspor, Enes Yıldırım ile bir gol daha buldu. 88. Dakikada, Serbay Yağız durumu 4-3’e getirse de, Gölcükspor’un çabaları yetersiz kaldı. Karşılaşma, Gölcükspor’un 4-3’lük mağlubiyeti ile sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.