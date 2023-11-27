27 Kas 2023 - 12:43- Spor G:

Gölcük, öne geçtiği maçta kaybetti: 4-3

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gölcükspor, önceki gün grup ikincisi Çorluspor 1947 ile deplasmanda mücadele etti. Gölcük, öne geçtiği maçta rakibine 4-3 mağlup oldu  

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Gölcük, öne geçtiği maçta kaybetti: 4-3 mask

ÇABALAR YETERSİZ KALDI

Bölgesel Amatör Lig’de istediği performansı elde edemeyen Gölcükspor, deplasmanda Çorluspor 1947 ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz, 10. Dakikada, Furkan Mehmet Tuncer ile öne geçti. Sonrasında, Çorluspor 1’er dakika arayla Gölcükspor filelerini sarstı. Golleri, Mustafa Salış ve Serdal Öz kaydetti. İlk devre Çorluspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 2. Devrede Osman Gümüş’ün attığı golle Çorlu 3-1 öne geçti. Gölcük, Alperen Topçular ile cevap verdi ancak Çorluspor, Enes Yıldırım ile bir gol daha buldu. 88. Dakikada, Serbay Yağız durumu 4-3’e getirse de, Gölcükspor’un çabaları yetersiz kaldı. Karşılaşma, Gölcükspor’un 4-3’lük mağlubiyeti ile sona erdi.

27 Kas 2023 - 12:43 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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