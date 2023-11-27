Yuvacık, kent derbisinde nefes aldı: 2-0

KULLAR 10 KiŞİ KALDI
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’te mücadele eden temsilcilerimiz, Yuvacıkspor ile Kullarspor, önceki gün kent derbisinde bir araya geldiler. Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanan karşılaşma nefes kesti. İlk devresi 0-0 sona eren karşılaşmada, Kullarsporlu Enes Akıncı, 67. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Rakini 10 kişi yakalayan Yuvacık, önce 81’de Mert İnan, ardından 90+6’da Alparslan Abdioğlu ile golü buldu ve karşılaşmayı 2-0 kazandı. Kazandığı 3 puan ile ligde nefes alan Yuvacık haftayı 12. sırada tamamlarken, Kullarspor ise 7. sırada noktaladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.