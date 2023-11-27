Yuvacık, kent derbisinde nefes aldı: 2-0

KULLAR 10 KiŞİ KALDI

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’te mücadele eden temsilcilerimiz, Yuvacıkspor ile Kullarspor, önceki gün kent derbisinde bir araya geldiler. Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanan karşılaşma nefes kesti. İlk devresi 0-0 sona eren karşılaşmada, Kullarsporlu Enes Akıncı, 67. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Rakini 10 kişi yakalayan Yuvacık, önce 81’de Mert İnan, ardından 90+6’da Alparslan Abdioğlu ile golü buldu ve karşılaşmayı 2-0 kazandı. Kazandığı 3 puan ile ligde nefes alan Yuvacık haftayı 12. sırada tamamlarken, Kullarspor ise 7. sırada noktaladı.