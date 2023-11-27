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Yuvacık, kent derbisinde nefes aldı: 2-0

Yuvacıkspor ile Kullarspor, önceki gün kent derbisinde bir araya geldi. Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, Yuvacıkspor 2-0 kazandı

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Yuvacık, kent derbisinde nefes aldı: 2-0 mask

KULLAR 10 KiŞİ KALDI

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’te mücadele eden temsilcilerimiz, Yuvacıkspor ile Kullarspor, önceki gün kent derbisinde bir araya geldiler. Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanan karşılaşma nefes kesti. İlk devresi 0-0 sona eren karşılaşmada, Kullarsporlu Enes Akıncı, 67. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Rakini 10 kişi yakalayan Yuvacık, önce 81’de Mert İnan, ardından 90+6’da Alparslan Abdioğlu ile golü buldu ve karşılaşmayı 2-0 kazandı. Kazandığı 3 puan ile ligde nefes alan Yuvacık haftayı 12. sırada tamamlarken, Kullarspor ise 7. sırada noktaladı.

27 Kas 2023 - 12:44 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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