Diliskelesi rüzgarı arkasına aldı: 1-0

4. SIRADA TAMAMLADI
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Diliskelesispor, önceki gün sahasında Taçspor’u konuk etti. Başarılı grafiğini bu maçta da sürdüren temsilcimiz, sahadan, Tunahan Nazlı’nın attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Puanını 15’e çıkaran Diliskelesi, haftayı 4. sırada tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.