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Diliskelesi rüzgarı arkasına aldı: 1-0

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden  başarılı temsilcilerimizden Diliskelesispor, sahasında Taçspor’u 1-0 mağlup etti. Diliskelesi, aldığı bu skor ile 4. sıraya yükseldi  

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Diliskelesi rüzgarı arkasına aldı: 1-0 mask

4. SIRADA TAMAMLADI

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Diliskelesispor, önceki gün sahasında Taçspor’u konuk etti. Başarılı grafiğini bu maçta da sürdüren temsilcimiz, sahadan, Tunahan Nazlı’nın attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Puanını 15’e çıkaran Diliskelesi, haftayı 4. sırada tamamladı.

27 Kas 2023 - 12:45 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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