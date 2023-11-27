27 Kas 2023 - 12:45 - Spor

Diliskelesi rüzgarı arkasına aldı: 1-0

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden başarılı temsilcilerimizden Diliskelesispor, sahasında Taçspor’u 1-0 mağlup etti. Diliskelesi, aldığı bu skor ile 4. sıraya yükseldi