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Gebzespor kaybetmeyi unuttu!: 1-0

Bölgesel Amatör Lig’de Gebzespor fırtınası esmeye devam ediyor. Mor menekşeler bu haftada kazanarak ligde 7’de 7 yaptılar

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Gebzespor kaybetmeyi unuttu!: 1-0 mask

ÖNÜNDE KİMSE DURAMIYOR

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Gebzespor, bu haftayı da galibiyetle kapadı. Kapaklıspor’u sahasında konuk eden Gebzespor, karşılaşmayı 45+2’de Oluş Şensöz’ün attığı klas golle kazandı. Mor menekşeler, Kapaklıspor’u da mağlup ederek ligde 7’de 7 yaptılar. Önünde kimsenin duramadığı temsilcimiz, puanını 21’e çıkararak liderliğine devam etti.

27 Kas 2023 - 12:45 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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