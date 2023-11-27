Gebzespor kaybetmeyi unuttu!: 1-0

ÖNÜNDE KİMSE DURAMIYOR
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Gebzespor, bu haftayı da galibiyetle kapadı. Kapaklıspor’u sahasında konuk eden Gebzespor, karşılaşmayı 45+2’de Oluş Şensöz’ün attığı klas golle kazandı. Mor menekşeler, Kapaklıspor’u da mağlup ederek ligde 7’de 7 yaptılar. Önünde kimsenin duramadığı temsilcimiz, puanını 21’e çıkararak liderliğine devam etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.