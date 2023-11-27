Gebzespor kaybetmeyi unuttu!: 1-0

ÖNÜNDE KİMSE DURAMIYOR

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Gebzespor, bu haftayı da galibiyetle kapadı. Kapaklıspor’u sahasında konuk eden Gebzespor, karşılaşmayı 45+2’de Oluş Şensöz’ün attığı klas golle kazandı. Mor menekşeler, Kapaklıspor’u da mağlup ederek ligde 7’de 7 yaptılar. Önünde kimsenin duramadığı temsilcimiz, puanını 21’e çıkararak liderliğine devam etti.