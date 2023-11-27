27 Kas 2023 - 12:46- Spor G:

Kocaelispor’da 4 oyuncu kart sınırında!

Kart cezası sınırında bulunan Oğuz Ceylan ve Burak Öksüz’e, Giresunspor maçında sarı kart gören Tanque ve Emir de katıldı  

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Kocaelispor’da 4 oyuncu kart sınırında! mask

OLMAZSA OLMAZ OYUNCULARIMIZ

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Giresunspor karşılaşmasını 4-1 kazanmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Temsilcimizde, Douglas Tanque ve Emir Ortakaya bu maçta sarı kart gördü. Emir zaman geçirme, Tanque ise rakip oyuncu ile tartışmaktan dolayı sarı kart ile cezalandırılmıştı. 3’er sarı kartı bulunan Emir ve Tanque ceza sınırına geldi. Bir sarı kart daha almaları durumunda cezalı duruma düşecek olan oyuncularımıza, Oğuz Ceylan ve Burak Öksüz de eşlik ediyor. Bu 2 oyuncumuzunda 3 sarı kartı bulunuyor.
# ceza, Giresunspor, Kocaelispor, Oğuz Ceylan

27 Kas 2023 - 12:46 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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