Kocaelispor’da 4 oyuncu kart sınırında!

OLMAZSA OLMAZ OYUNCULARIMIZ
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Giresunspor karşılaşmasını 4-1 kazanmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Temsilcimizde, Douglas Tanque ve Emir Ortakaya bu maçta sarı kart gördü. Emir zaman geçirme, Tanque ise rakip oyuncu ile tartışmaktan dolayı sarı kart ile cezalandırılmıştı. 3’er sarı kartı bulunan Emir ve Tanque ceza sınırına geldi. Bir sarı kart daha almaları durumunda cezalı duruma düşecek olan oyuncularımıza, Oğuz Ceylan ve Burak Öksüz de eşlik ediyor. Bu 2 oyuncumuzunda 3 sarı kartı bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.