Kocaelispor’da 4 oyuncu kart sınırında!

OLMAZSA OLMAZ OYUNCULARIMIZ

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Giresunspor karşılaşmasını 4-1 kazanmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Temsilcimizde, Douglas Tanque ve Emir Ortakaya bu maçta sarı kart gördü. Emir zaman geçirme, Tanque ise rakip oyuncu ile tartışmaktan dolayı sarı kart ile cezalandırılmıştı. 3’er sarı kartı bulunan Emir ve Tanque ceza sınırına geldi. Bir sarı kart daha almaları durumunda cezalı duruma düşecek olan oyuncularımıza, Oğuz Ceylan ve Burak Öksüz de eşlik ediyor. Bu 2 oyuncumuzunda 3 sarı kartı bulunuyor.