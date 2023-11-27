Derince’yi, eski Kocaelisporlu futbolcular yıktı: 2-1  

GOLLER, OKAN EKEN VE YALÇIN KILINÇ’TAN GELDİ
TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, grup ikincisi Kastamonuspor ile deplasmanda mücadele etti. Derince, 9. dakikada Ünal Durmuşhan ile öne geçti. Ev sahibi ekip Kastamonuspor, 5 dakika sonra geçtiğimiz sezon Kocaelispor’da kaptanlık yapan Yalçın Kılınç ile durumu eşitledi. 62. dakikada sahneye çıkan Kocaelispor’un eski golcüsü Okan Eken skoru belirledi. Belediye Derincespor, ligin 14. haftasında, deplasmanda GMG Kastamonuspor’a 2-1 mağlup olurken, 16. sıraya gerileyerek yeniden düşme potasına girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.