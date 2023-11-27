Derince’yi, eski Kocaelisporlu futbolcular yıktı: 2-1  

GOLLER, OKAN EKEN VE YALÇIN KILINÇ’TAN GELDİ

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, grup ikincisi Kastamonuspor ile deplasmanda mücadele etti. Derince, 9. dakikada Ünal Durmuşhan ile öne geçti. Ev sahibi ekip Kastamonuspor, 5 dakika sonra geçtiğimiz sezon Kocaelispor’da kaptanlık yapan Yalçın Kılınç ile durumu eşitledi. 62. dakikada sahneye çıkan Kocaelispor’un eski golcüsü Okan Eken skoru belirledi. Belediye Derincespor, ligin 14. haftasında, deplasmanda GMG Kastamonuspor’a 2-1 mağlup olurken, 16. sıraya gerileyerek yeniden düşme potasına girdi.