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Derince’yi, eski Kocaelisporlu futbolcular yıktı: 2-1  

Belediye Derincespor, önceki gün deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan Derince’yi, Kocaelispor’un eski futbolcuları yıktı  

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Derince’yi, eski Kocaelisporlu futbolcular yıktı: 2-1   mask

GOLLER, OKAN EKEN VE YALÇIN KILINÇ’TAN GELDİ

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, grup ikincisi Kastamonuspor ile deplasmanda mücadele etti. Derince, 9. dakikada Ünal Durmuşhan ile öne geçti. Ev sahibi ekip Kastamonuspor, 5 dakika sonra geçtiğimiz sezon Kocaelispor’da kaptanlık yapan Yalçın Kılınç ile durumu eşitledi. 62. dakikada sahneye çıkan Kocaelispor’un eski golcüsü Okan Eken skoru belirledi. Belediye Derincespor, ligin 14. haftasında, deplasmanda GMG Kastamonuspor’a 2-1 mağlup olurken, 16. sıraya gerileyerek yeniden düşme potasına girdi.
# Kocaelispor

27 Kas 2023 - 12:47 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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