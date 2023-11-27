Kocaelisporlu gençler, Bardakçı Ali’yi unutmadı…  

Kocaelispor U16 Takımı, geçtiğimiz günlerde vefat eden, Kocaelispor’un efsane taraftarlarından Bardakçı Ali’yi ( Ali Okumuş) unutmadı. Gençlerimiz, Sultanbeyli U16 Takımı ile yapacakları maç öncesinde, üzerinde : “Seni hiç unutmayacağız Bardakçı Ali, kalbimizdesin” yazılı pankartla sahaya çıktılar. Ömrü, Kocaelispor ile geçmiş olan efsane taraftar Bardakçı Ali, genç Kocaelisporlu futbolcular tarafından unutulmadı.