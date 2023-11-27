Kocaelisporlu gençler, Bardakçı Ali’yi unutmadı…  

Kocaelispor U16 Takımı, geçtiğimiz günlerde vefat eden, Kocaelispor’un efsane taraftarlarından Bardakçı Ali’yi ( Ali Okumuş) unutmadı. Gençlerimiz, Sultanbeyli U16 Takımı ile yapacakları maç öncesinde, üzerinde : “Seni hiç unutmayacağız Bardakçı Ali, kalbimizdesin” yazılı pankartla sahaya çıktılar. Ömrü, Kocaelispor ile geçmiş olan efsane taraftar Bardakçı Ali, genç Kocaelisporlu futbolcular tarafından unutulmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.