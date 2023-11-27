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Kocaelisporlu gençler, Bardakçı Ali’yi unutmadı…  

Kocaelispor U16 Takımı, geçtiğimiz günlerde vefat eden, Kocaelispor’un efsane taraftarlarından Bardakçı Ali’yi ( Ali Okumuş) unutmadı. Gençlerimiz,...

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Kocaelisporlu gençler, Bardakçı Ali’yi unutmadı…   mask

Kocaelispor U16 Takımı, geçtiğimiz günlerde vefat eden, Kocaelispor’un efsane taraftarlarından Bardakçı Ali’yi ( Ali Okumuş) unutmadı. Gençlerimiz, Sultanbeyli U16 Takımı ile yapacakları maç öncesinde, üzerinde : “Seni hiç unutmayacağız Bardakçı Ali, kalbimizdesin” yazılı pankartla sahaya çıktılar. Ömrü, Kocaelispor ile geçmiş olan efsane taraftar Bardakçı Ali, genç Kocaelisporlu futbolcular tarafından unutulmadı.

 
# vefat, Kocaelispor, Maç

27 Kas 2023 - 12:47 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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