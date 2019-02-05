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Yolların tamiri için ihale yapıldı

İzmit Belediyesi’nde bozulan yolların bakım ve onarımı için ihale yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asfalt yama ihalesine iki, parke yol ve kaldırım ihalesine de 10 firma katıldı.

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İzmit Belediyesi’nde bozulan yolların bakım ve onarımı için ihale yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asfalt yama ihalesine iki, parke yol ve kaldırım ihalesine de 10 firma katıldı. Yapım süresi 60 gün ve yaklaşık maliyeti 269 bin 938 lira olan asfalt yama yapım ihalesine katılan Altuğ İnşaat firması 231 bin 378 lira, Bağ Asfalt firması da 275 bin 960 lira teklif verdi.

VERİLEN TEKLİFLER

Yaklaşık maliyeti 269 bin 879 lira ve yapım süresi 3 ay olan parke yol ve kaldırım bakım onarım ihalesine katılan Esmek İnşaat 274 bin 578 lira, Altuğ İnşaat 213 bin 101 lira, Ersun İnşaat 233 bin 255 lira, Sadin Adar 224 bin 155 lira, Bağ Asfalt firması 234 bin 515 lira, Baki İnşaat 262 bin 14 lira, Kulaca İnşaat 279 bin 750 lira, Boğaziçi İnşaat 239 bin 969 lira, Kuyap İnşaat 225 bin 825 lira ve Fil İnşaat da 213 bin 775 lira teklif de bulundu.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Fen İşleri Müdürlüğü’nde atölyelere malzeme alım ihalesi de yapıldı. Yaklaşık maliyeti 101 bin 971 lira olan bu ihaleye katılan Turanlar Yapı 61 bin 21 lira, İpek Hırdavat da 57 bin 940 lira teklif verdi. Komisyonlar teklifleri değerlendirip ihaleleri kazanan firmaları önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Bugün 14:53 TSİ - Ekonomi

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