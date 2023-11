Atabey Çiçek: “Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz”  

“ALDIĞIM SÜRE İÇERİSİNDE VERİMLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

Atabey şu şekilde konuştu: “Böylesi maçlara konsantre olmak kolay değildir ancak takım olarak iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Rakibimizi asla küçük görmedik ve saha içinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İnşallah devre arasına kadar serimizi sürdürürüz. Aldığım süre içerisinde istekli olmaya çalışıyorum. Giriyorum 5 dakika ısınma sürecim oluyor, bir o kadar da oyun duruyor. Kısacası topun sahada kalma süresi çok kısa oluyor ve bu da benim için yeterli olmuyor. Hocalarımla da konuşuyorum ve daha fazla süre bulmak istiyorum. Bu süreyi buldukça daha çok pozisyona gireceğim ve bu da benim özgüvenimi artıracak. İnşallah ilerleyen maçlarda bu gerçekleşir.

“TARAFTARIMIZI MAÇA DAVET EDİYORUZ”

Her maça farklı hazırlanıyoruz. Giresun maçına da farklı hazırlandık. Dediğim gibi rakibimiz alt sıralarda mücadele ediyor. İlk yarı bundan ötürü biraz kopuktuk ancak ikinci yarıda bambaşka bir takım olduk ve haklı bir galibiyet aldık. Cuma günü Ümraniye ile karşılaşacağız. Bu maçta da hedef tabii ki 3 puan. Bu karşılaşmaya özellikle çok iyi başlamamız lazım, aksi durumda sıkıntı çıkarabilirler. Aynı disiplin ve konsantrasyonla yolumuza devam edeceğiz. Her maç sonrası ifade ediyoruz, yine tekrarlıyoruz. Taraftarımızı maçımıza davet ediyoruz. Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz. Ben buraya gelmeden önce çok güzel görüntüler izledim. Şu an vura vur gidiyoruz ancak taraftarımızı yeterli görmüyorum. Bence bahanemiz olmamalı. Onları bekliyoruz.”