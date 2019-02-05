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Aygün: Derince Araştırma büyütülecek

AKP’nin Derince adayı Zeki Aygün ile birlikte Gümüşhaneliler Derneği’ni ziyaret eden milletvekili Fikri Işık, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin gelecek dönemde büyütüleceğini dile getirdi.

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AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün ve milletvekili Fikri Işık, SKM programları kapsamında Gümüşhaneliler Derneği’ni ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan başkan adayı Aygün, Derincelilerin görüş ve önerilerinin hazırlayacakları projelere yön vereceklerini dile getirdi.

HAFRİYAT KONUSU

Konuşması sırasında Sırrıpaşa Meydanı’ndaki hafriyatla ilgili olarak konuşan Aygün, “Bu alanda İSU’nun alt yapıdan dolayı getirdiği hafriyat vardı. Kısa sürede toparlanacağımız bu alan eğitim kampüsü olarak hizmet verecek” dedi. Milletvekili Fikri Işık da konuşmasında, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınacağı iddialarını yanıtladı ve “Ne taşınması. Biz orayı daha da büyütüyoruz” dedi.

“HASTANE BÜYÜTÜLECEK”

Konu hakkında net ifadeler kullanan Işık, “Birileri hastane gidecek diyor. Biz yeni dönemde askeri hastane alanındaki 40 dönümlük alanı yapılacak yeni binalarla büyütmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Işık, hemşerilerininden de Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün için destek istedi. Toplantı karşılıklı görüş ve önerilerin aktarılmasıyla devam etti.

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