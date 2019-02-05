Özlü, kadınlarla ‘çat-kapı’ yaptı

Serdar, Şehitekrem ve Aydınkent mahallelerinde vatandaşlara evlerinde konuk olan Özlü, bölge sakinlerinin yeni dönemden beklentilerini dinledi, öneri ve tavsiyelerini not aldı.
“ÇITAYI YÜKSELTECEĞİZ”
Başiskelelilere projelerini anlatan Özlü, ilçelerinde fiziki alt yapı ve üst yapı çalışmaları kadar, gönül belediyeciliği ile komşularının gönüllerine dokunarak kaliteli hizmetler yapacaklarını söyledi. Özlü, “Başiskele’mizde hep birlikte gönül köprüleri kuracağız. El birliğiyle daha çok çalışarak ilçemizdeki hizmet çıtasını yükselteceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz