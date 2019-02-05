Yıldırım: Karamürsel’in Şehr’ül Emin’iyiz

AKP Karamürsel İlçe SKM Başkanlığı tarafından düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Altınkemer Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve belediye başkanı ve yeni dönem adayı İsmail Yıldırım’ın yanı sıra İlçe SKM Başkanı Ramis Bilgiç, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe belediye başkan aday adayları, meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

“SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL”

Toplantının başında konuşan ilçe başkanı Demirel, “Önümüzdeki seçimlerde çıtanın daha da yukarıda olmasını arzu ediyoruz ve bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi. Daha sonra konuşan belediye başkanı İsmail Yıldırım, “Şehirlerdeki Şehr’ül Eminleri belirleyecek vatandaşlarımızın daha mutlu yaşayabilmesi için çabalayacağız. Önümüzdeki yerel seçimleri sıradan bir seçim olarak görmeyin. Bizler davamıza sahip çıkmalıyız” dedi.

HUZURUN BAŞKENTİ KARAMÜRSEL!

“Geçmiş dönemde yaptığımız hizmetler herkes tarafından biliniyor” diyen Yıldırım, “İlçemize ‘Huzurun Başkenti’ sloganını yerleştirmek için elimizden geleni yaptık. Geçen 15 yılda ilçenin imarından, turizminden, çöpünden, suyundan, çevresinden ve Karamürsel’de yaşayan insanların refahından sorumlu olduk. Bundan sonra da Karamürsel’e ‘Şehr’ül Emin’ olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.