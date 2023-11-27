27 Kas 2023 - 12:50- Asayiş G:

Orduluların acı günü

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Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun’un Almanya’da yaşayan ağabeyi Mustafa Çun (74), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenazesi Türkiye’ye getirilen Mustafa Çun, Salı günü Kartepe Eşme Seyide Ayşe Hatun Cami’nde ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. 6 çocuk babası, 15 torun sahibi Mustafa Çun, 50 yıldır Almanya’da yaşıyordu. Kartepe Acısu evi olan rahmetli, zaman zaman Acısu’daki evlerine geliyordu.
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27 Kas 2023 - 12:50 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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