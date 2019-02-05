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Akşener'den Erdoğan'a tam destek!

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, hükümetin Suriye politikalarına değinerek "Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin Suriye politikasına bazı eleştiriler yöneltti. İktidara "Korkmayın" diye seslenen Akşener, "Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hataların sonuna kadar takipçisi oluruz ama kol kırılır yen içinde kalır. Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz" ifadesini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, hükümetin Suriye politikasını hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Körfez Savaşı'nın ardından 36. paralel denerek uydu devlet kuruldu. Aynı şekilde bir devlet kurulmasını Türk milleti mücadele etmemelidir. Oraların güvenli hale getirilmesinin tek yolu terör yapılarının dağılmasıdır. "Birkaç gün içerisinde harekata başlıyoruz" diyerek vazgeçmek halel getirir. Türkiye'yi yönetenlere seslenmek isterim ki, hadsizce tehditlere boyun eğmeyin. Korkmayın. Türk milleti güçlüdür."

"KİM OLURSA OLSUN CUMHURBAŞKANI'NA LAF SÖYLETMEYİZ"

"Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hataların sonuna kadar takipçisi oluruz ama kol kırılır yen içinde kalır. O makamda oturan kişi kim olursa olsun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz. O makam bağımsızlığımızın sembolüdür. Sayın Cumhurbaşkanı tehditlere boyun eğmeyiniz gereğini yapınız ve ülkemizi daha büyük felaketlerle karşılatmayınız. Bağırıp çağırıp sonra kapı arkasında anlaşma yapmakla olmaz. Bu kadar korkmayın be kardeşim. Cumhurbaşkanı Suriye ile alt düzeyde görüşmeye başladığımızı belirtti. Ne görüşüyorlar bilmiyoruz ama çözülmesi gereken sorun nedir, onu biliyoruz. Bir an önce Suriyeli sığınmacıları evlerine sağ salim evlerine göndermeyi konuşun. Sakın ola karşımıza "Suriyelilere vatandaşlık verelim" diye çıkmayın, aklınızdan bile geçirmeyin." Kaynak: Haberler.com

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