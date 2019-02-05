Nesibe Aydın Okulları, öncülük edecek

MEB’in aldığı ‘özel kurslar ve temel liseler kapatılacak’ açıklaması ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, gözler ‘dershanesiz eğitim modeli’nin Türkiye’deki öncüsü Nesibe Aydın Okulları’na çevrildi. Kurucularının öngörüleri sayesinde ‘dershanesiz eğitim’ modelini yıllardır başarıyla uygulayan Nesibe Aydın Okullarınınbu değişim sürecinde diğer okullara da öncülüketmesi bekleniyor.



KURSA GEREK YOK

Kocaeli’de de bir şubesi bulunan Nesibe Aydın Okullarının;35 yıllık yayın, 20 yıllık dershane, 11 yıllık okul deneyimi ile geliştirerek bütünleştirdiği veokullarında uyguladığıdershane + okuleğitimimodeli ileNesibe Aydın öğrencisi, özel kursa ve özel derse ihtiyaç duymadan yetiştiriliyor. Şimdiye kadar başarıyla uygulanan eğitim modelinin en iyi kanıtı da ‘yerleştirme listesi’ olarak gösteriliyor.

BİR BÜTÜNLÜK İÇİNDE

Nesibe Aydın Okullarının kurucusu Nesibe Aydın, “Okul programımızın önemli bir parçası olanLiselere Hazırlık(ortaokulda) veÜniversiteye Hazırlık (lisede) programıöğrencilerimizinherhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan, hedefledikleri üniversite ve bölümlerine yerleşebilmeleri için tasarlanmıştır.Liselere ve üniversiteye hazırlık programlarımızda öğrenciler; sınav içeriği, test tekniği,sınav taktikleri, zaman yönetimi, meslek tanıtımı, üniversite tanıtımları, tercihler gibi konularda rehberlik birimi ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından,5. sınıftan 12. sınıfa kadarbir bütünlük içinde uygulanan programla yetiştirilir” diyor.

NESİBE AYDIN FARKI

Nesibe Hoca, Nesibe Aydın Okullarını diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özelliği de şöyle açıklıyor: “Profesyonel öğretmen kadromuz ile MEB’in belirlediği haftalık ders saatlerinin de üzerinde sağladığımız ders saatleri, problem çözme saatleri, bire bir etüt uygulamalarımız, akşam çalışmaları, hafta sonu dersleri, yayınlarımız ve deneme sınavlarımız gibi uygulamalarımız,eğitim modelimizin diğer kurumlara göre en önemli farklılıklarıdır.”

EN İYİ ÜNİVERSİTELERE

Sonuç olarak; Nesibe Aydın Okulları mezunlarının, Hacettepe, Ankara, Gazi, Cerrahpaşa, Koç (burslu)gibi seçkin üniversitelerintıp fakültelerine; ODTÜ, Boğaziçi, Koç (burslu), İTÜ, Bilkent (burslu) gibi gözde üniversitelerin mühendislik, hukukve idari bilimlergibi fakültelerine yerleşerek, toplu ve yüksek başarı elde etmelerinin arkasında, özel ders ya da kursa ihtiyaç bırakmayangüçlü, donanımlı ve bir o kadar da uygulaması zor bir sistem bulunuyor.