Mahalle konağı, okul oluyor

İzmit Belediyesi Şubat dönemi belediye meclis toplantısı yapıldı. Belediye meclis üyesi İbrahim Elgin’in başkanlık ettiği mecliste 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Oy birliği ile kabul edilen Tüysüzler Mahalle Konağı’nın 2 yıl süreyle yıkılacak olan Şehit Öğretmen Erkan Aydın Okulu olarak tahsis edilmesi dikkat çeken kararlardan biri oldu.

Tüysüzler Mahalle Konağı