İzmit Belediyesi Şubat dönemi belediye meclis toplantısı yapıldı. Belediye meclis üyesi İbrahim Elgin’in başkanlık ettiği mecliste 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Oy birliği ile kabul edilen Tüysüzler Mahalle Konağı’nın 2 yıl süreyle yıkılacak olan Şehit Öğretmen Erkan Aydın Okulu olarak tahsis edilmesi dikkat çeken kararlardan biri oldu.
Bugün 16:06 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 16:13 TSİ
Mahalle konağı, okul oluyor
İzmit Belediyesi Şubat dönemi belediye meclis toplantısı yapıldı.
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Bugün 16:06 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz