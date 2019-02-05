Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin barajları işleten ve kentin su ihtiyacını karşılayan İzmit Su A.Ş.’de çalışan personellerin aldıkları zamdan rahatsız oldukları öğrenildi. Yüzde 20.35 olarak açıklanan enflasyona rağmen bu yıl yalnızca yüzde 8 zam alan idari personel sabah, işçiler ise öğlen eylem yaptı. Öğle yemeğine gitmeyen işçiler, maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.
Bugün 16:10 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 16:12 TSİ
İSU’da EYLEM!
Yüzde 8 zam alan İzmit Su A.Ş personeli yüzde 20.35 olarak açıklanan enflasyon oranına karşın maaşlarının iyileştirilmesini talep ediyor.
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Bugün 16:10 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz