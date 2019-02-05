İSU’da EYLEM!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin barajları işleten ve kentin su ihtiyacını karşılayan İzmit Su A.Ş.’de çalışan personellerin aldıkları zamdan rahatsız oldukları öğrenildi. Yüzde 20.35 olarak açıklanan enflasyona rağmen bu yıl yalnızca yüzde 8 zam alan idari personel sabah, işçiler ise öğlen eylem yaptı. Öğle yemeğine gitmeyen işçiler, maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.