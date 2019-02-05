Mecliste “Atama” tartışması!

İzmit Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi. 14 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısına İzmit Belediyesi Meclis Başkan Vekili İbrahim Elgin başkanlık yaptı. Meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren İbrahim Elgin, “Rahmetli Leyla Atakan’ın 48. Ölüm yıl dönümü. Biz İzmit’imize bir taş koyanı unutmuyoruz. Leyla Atakan çok değerli bir belediye başkanımızdı. Allah rahmet eylesin. İzmit Belediyesi olarak 11 Şubat’ta 11.30’de mezarı başında anacağız. Ardından saat 13.00’da Fevziye Camii’nde Mevlid-i Şerif okunacak” dedi.



LAİKLİK DİNİN ÖZÜNE DÖNÜLMESİNİ SAĞLAR

Laikliğin kabul edilişinin yıldönümü vesilesiyle konuşma gerçekleştiren CHP’li meclis üyesi Aliye Hale Meriç, “Laiklik ilkesi toplumsal barışa hizmet etmektedir. Laiklik anlayışında devlet ve din işleri birbirinden ayrıdır. Laiklik dinin hakkını dine, devletin hakkını devlete verir. Laiklik dinin özüne dönülmesini sağlar” diye konuştu.

VATANDAŞIN HAKKINI VERİYORUZ

Yenidoğan mahallesi 4348 ada 1 ve 2 nolu parsellerde trampa yapılması teklifi ile ilgili oy birliğiyle kabul edildi. Maddeyle ilgili konuşan İbrahim Elgin, “Şuyulandırmalar meselesinde aksaklıklar olabiliyor. Yüz hisseli bir yer burası. Vatandaşın evi başka yerde tapusu başka yerde gözüküyordu. Vatandaşın hakkını veriyoruz. Orada maddi bir durum yok” ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERE YÖNELİK ORTAK PROJELER

Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kocaeli Şubesi ile ortak proje hazırlanması ve bu konuda Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddesiyle ilgili konuşan İbrahim Elgin, “Engelliler konusunda şimdiye kadar çok güzel hizmetler yaptık. Ortak projelerin meclisten geçmesi gerekiyor. Engellilere yönelik ortak projeler yapacağız” dedi.

“HUZURSUZLUK OLDUĞU ORTADA”

İzmit Belediyesi’nde bulunan memur kadrolarından I sayılı Kadro İhdas Cetveli ile III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili gündem maddesi CHP’nin muhalefet şerhine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Birol Sağlam gündem maddesiyle ilgili yaptığı konuşmada, “Ek listede ismi bulunan personellerimizin hepsine muhalefetimiz yoktur. Burada kadro tahsisiyle alakalı bir konu var. Kamuoyunu yanıltmamalı” dedi.

KADROLAR GİDERAYAK DOLDURULUYOR

Siyasi süreçten dolayı sayın başkan giderayak kadroları dolduruyor galiba diyen Sağlam, “Geçen ay itibariyle ilgili müdürlüğe dilekçe veriliyor ve bu kadrolara atanıyor bazı isimler. Kurum takdiriyle atama yapılmış. Bu usulsüz bir harekettir. Görevde yükselme sınavına girmeden kimsenin atanması doğru değil. Mevcut durumda sınav yok, liyakat yok burada atama neye göre yapıyorsunuz. Bir huzursuzluk olduğu ortada” dedi.

BİROL BEY KONUYU SULANDIRIYOR

Sağlam’ın ardından söz alan AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü, “Plan bütçe komisyonun görevi atamalarla ilgili karar almak değildir. Burada kanuni açıdan bir sıkıntı yoktur. Birol bey bu konuyu biraz sulandırıyor” dedi. Ünlü’ye yanıt veren Sağlam ise, “Ben bunu ifade etmiyorum. Sulandırma falan söz atılıyor. Söz hakkı istiyorum. Sataşma var. Geçen ay da aynı şeyi yaptınız” dedi. AKP’li Nedim Ulaş, “Konu kadroların derecelendirilmesiyle ilgili herhangi bir atamayla ilgili değil. 3 arkadaşımızın kadro tahsisiyle ilgili yazı geldi komisyona” dedi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Alikahya Fatih Mahallesi Okyanus Caddesi, tapuda Mehmet Ali Paşa Mahallesi 765 ada 230 parsel batısındaki 250,00 m2 yapının, işyeri olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi CHP’nin muhalefet şerhine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

BAŞKASI YAPSA DOZERİ KAFASINA DİKERİZ

Konu ile ilgili konuşan CHP’li İbrahim Güçlü, “Bu alan planda park alanı olarak görülüyor. Bu alana bir bina yapılmış zamanında. O günkü haliyle gecekondu. Bir yolunu bularak elektrik, su bağlatmışlar. Herhangi vatandaş yapsa dozeri kafasına dikeriz. Daha sonra İmar Barışı konusu devreye girmiş ve belediyemiz bu binaya yapı kayıt belgesi almış. Belediyemize aynı şahıs burayı kiralayın diyor. Kiracının tasarrufu 250 metrekarelik alanda zannediyorduk. Baktık 2 bin 500 metrelik kamu arazisi bir firma tarafından kullanılıyor” dedi.

TOPAL ÖRDEĞİZ, SÜREMİZ DOLUYOR

Bura gözden ırak bir yer değil diyen Güçlü,“Yahu elektrik bağlanırken belediyeden olur alınır. Yer hazinenin. Burada bir usulsüzlük var. Belediye buradan biz kazanalım diyor. Topal ördeğiz, süremiz doluyor. Gelecek yönetimlerin tasarruf haklarını elden almayalım. Seçimle gelenler, gelecek döneme yönelik hazırlıklara başlarlar. Şurada bir buçuk ayımız kaldı. Belli ki bir değişiklik yaşayacağız. Bizim muhalefet ettiğimiz nokta bu” dedi. Selin BECER