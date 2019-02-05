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Yargıtaya 8 yeni üye seçildi

HSK, 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı, İzmir Başsavcısı Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları Özbağ ve Yiğitsoy ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yücel, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.