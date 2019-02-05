Buna göre, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.
Bugün 16:46 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:47 TSİ
Yargıtaya 8 yeni üye seçildi
HSK, 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı, İzmir Başsavcısı Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları Özbağ ve Yiğitsoy ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yücel, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz