Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:09 TSİ- Gündem G: Bugün 17:10 TSİ

İzmit Körfezi'nde denizanası istilası

Gölcük ilçesinde binlerce denizanası sahili kapladı. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, denizanası istilasının kirlilik göstergesi olduğunu, denize azot ve fosfor girdisi olduğu için denizanalarının çoğaldığını söyledi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük Değirmendere sahilinde vatandaşlar, deniz kıyısını kaplayan denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadı. Körfezdeki denizanası istilasının sebebini, bazı vatandaşlar artan hava sıcaklığından dolayı deniz suyunun ısınmasına bağlarken, uzmanlar ise kirlilikten kaynaklandığını söyledi.

'KİRLİLİKTEN KAYNAKLANIYOR'

Denizanası artışının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, "Kirliliğin göstergesi azot ve fosfor girdisi olduğu için deniz anaları çoğalıyor. Aslında Mayıs ve Haziran gibi deniz analarının sayısı artar. Fakat bu artış kirlilik nedeniyle meydana geliyor. İlerleyen dönemlerde de su yüzeyinde alg patlamasına neden olacak ve denizin yüzeyi renk değiştirecektir" dedi.

'İLK DEFA BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTIM'

Değirmendere'de yaşayan Mustafa Altuntay da, "Uzun zamandır böyle bir görüntü görmedim. Kıyı boyunca denizanaları ortaya çıktı. Her tarafta denizanasıyla karşılaştık. Uzun zamandır burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. Niye böyle olduğunu açıkçası bilmiyorum. Baştan aşağıya sahil boyunca denizanaları var" diye konuştu.

7c4fa680948af9de2dde3fdd20712b7f-1549375755-1549375774.jpg?

c305d5ab65cb81555fec670cf24afdd2-1549375755-1549375779.jpg?

23a1a28f53833b18ef27260d84453051-1549375755-1549375815.jpg?

97f32b6b8823b1c13e3a353b41ec8c4e-1549375755-1549375768.jpg?

Bugün 17:09 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Akşener'den Erdoğan'a tam destek! mask
Akşener'den Erdoğan'a tam destek!
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek mask
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek
Dengeleri değiştirecek anket: MHP'lilerin yarısı AKP'ye oy vermeyecek mask
Dengeleri değiştirecek anket: MHP'lilerin yarısı AKP'ye oy vermeyecek
Zafer Mutlu'nun acı günü mask
Zafer Mutlu'nun acı günü
Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı! mask
Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı

GALERİ

Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki mask
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL