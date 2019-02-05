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Kocaeli Ziraat Odası’nda başkan değişmedi

Kocaeli Ziraat Odası’nın olağan kongresinde eski yönetim kurulu üyesi İsmail Gün ile yarışan mevcut başkan Yusuf Karaarslan, 80 delegeden 49 oy alarak yeniden başkan seçildi.

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Kocaeli Ziraat Odası’nın olağan kongresi İzmit Kaymakamlığı 3.katında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. 3 bin 995 üyesi bulunan odanın kongresinde mevcut başkan Yusuf Karaarslan ile eski yönetim kurulu üyesi İsmail Gün yarıştı. 80 delegenin oy kullandığı kongrede 49 oy alan Yusuf Karaarslan yeniden başkan seçilerek 3.dönemine girdi. Kongrede Divan başkanlığına Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar seçilirken divan başkan yardımcılığına Kocaeli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bekir Çanakçı, katip üyeliklerine ise Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş ve Sapanca Ziraat Odası Başkanı Necati Başar seçildi.

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Aynı çizgide devam edeceğiz

Kongreye İzmit Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, davetliler ve delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Yusuf Karaarslan, “2 dönemdir sürdürdüğümüz başkanlık görevine yine sizlerin de desteği ile yeniden adayız. Beni tanıyanlar bilir, çizgimden hiç çıkmamışımdır. Aynı çizgide devam edeceğime sizlerin huzurunda söz veriyorum. Aramızda farklı fikirlerde olanlarımız olabilir. Her görüşe saygımız var, genel kurulumuz hepimize hayırlı olsun” dedi.

Özür diliyoruz

Ardından söz alan başkan adayı İsmail Gün, “Sizlerden özür diliyorum. 4 yıl evvel sizlere, en büyük giderleriniz olan yem, ilaç ve gübre giderleri ile ilgili olarak toplu anlaşmalar yaparak sizin giderlerinizi azaltıp cebinize biraz daha fazla para kalması için sizlere sözler vermişti. Ne yazık ki yönetimde kaldığım 2 buçuk sene boyunca bunu ben yerine getirmedim. Bu günahta benim de payım vardır. Bizim amacımız üyelerimizin ayağına gitmekti. Biz ayağa gelene değil ayağa gidene hizmet vermek istiyorduk. O dönem bunları yapamadığımız için sizlerden özür diliyoruz” dedi.

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Çiftçilerle Karaarslan’ın akrabalarının seçimidir

Gün, “Bu oda hepimizindir. Bu odanın namusu ve şerefi hepimizin namusu ve şerefidir. Odamızın saygınlığını arttırmamız lazım. Ne yazık ki tarım ve hayvancılıkta ülkemiz kendi kendine yetemiyor. Politikalarımızda eksiklikler var. Odalarımızın daha aktif olması gerekiyor. Üyelerimizin arasından 80 delege seçtik. 80 delegeden 13 delege mevcut başkanın akrabasıdır. 13. maddeye uyulmamıştır. Bu seçim kesinlikle Ziraat Odasının seçimi değil, bu seçim çiftçilerle Yusuf Karaarslan’ın akrabalarının seçimidir. Seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan bizler olacağız. Biz doğru yoldayız” dedi.

Başkan değişmedi

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Ardından söz alan mevcut başkan Yusuf Karaarslan ise, “2014 yılındaki seçimlerde bu arkadaşlarla birlikte yola çıktı. Bizim odamızın geçmişten devam eden davalarımız vardı. İsmail Gün, ‘Biz odadan ayrıldık’ diyor ama bu arkadaşları odadan ben attım. Salim Sapmaz ve Hasan Efe ile birlikte İsmail Gün’ü odadan uzaklaştıran ve üyeliklerini düşüren ben ve odadaki diğer 15 meclis üyemin de imzası ile biz uzaklaştırdık” dedi. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 80 delegenin oy kullandığı kongrede 49 oy alan Yusuf Karaarslan yeniden başkan seçildi. Diğer başkan adayı İsmail Gün ise 30 oy aldı. Kullanılan 1 oy ise geçersiz sayıldı. Nuri AKÇAHARMAN

İSMAİL GÜN’ÜN LİSTESİ

İSMAİL GÜN
İBRAHİM ARI
REFİK AKYÜZ
SALİM SAPMAZ
ERAY SARI
İDRİS DERİN
MUSA AKÇAY
M.MURAT ÖTER
GÖKHAN KÖYSU
HASAN ÖZMEN
HASAN EFE
SAİM ALKAN
ALAHATTİN EYBEK
FİKRET BAYER
MEHMET SEVİŞ
İMRAN ÖZTEN
KADİR ÇORMAN
BAYRAM KOLAYLIK
SADETTİN ÜSTÜN
BAHATTİN UYGUN
İBRAHİM GÜNDOĞDU

YEDEK

İHSAN SEVER
NİZAMETTİN OK
BURHAN EFE
AHMET KURU
RIFKI ÜNER
AHMET ULUSOY
BURAK ALSAM
İLHANİ ÇETİNKAYA

YUSUF KARAARSLAN’IN LİSTESİ

YUSUF KARAARSLAN
HASAN AKTAY
FERİDUN SOLMAZ
MUSTAFA PARMAK
MEHMET SAĞLIK
ALİ GÜNEŞ
MURAT ŞAHİN
SEDAT AKTAŞ
İBRAHİM YILMAZ
HÜSEYİN EVCENLER
MUSTAFA ŞENER
NAZMİ ATLI
HASAN KAYA
YAVUZ ACAR
HAKAN ORUÇ
MUSTAFA ERİM
RAHMİ KAYA
RIDVAN ÇELİK
CUMA ARUK
ENGİN YILMAN
İBRAHİM DUMAN

YEDEK

İRFAN KILIÇ
BEKİR KAYA
SAİM ALKAN
AHMET ARSLAN
RIDVAM SOLMAZ
MURAT TAŞÇI
SAMİ KOCAOĞLU
İMRAN ÖZTEN
FİKRET BAYER
ALİ ORAK
RIDVAN ÖZER
HAKAN SARIKAYA
HAYRİ AKYIL
İHSAN SEVER
MUHARREM ATAKAN
RECEP MORON
AKİF ARSLAN
NURİ EMİR
İLHAMİ ÇETİNKAYA
BAHATTİN UYGUN
RECEP OKAN

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