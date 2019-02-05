Kocaeli Ziraat Odası’nda başkan değişmedi

Kocaeli Ziraat Odası’nın olağan kongresi İzmit Kaymakamlığı 3.katında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. 3 bin 995 üyesi bulunan odanın kongresinde mevcut başkan Yusuf Karaarslan ile eski yönetim kurulu üyesi İsmail Gün yarıştı. 80 delegenin oy kullandığı kongrede 49 oy alan Yusuf Karaarslan yeniden başkan seçilerek 3.dönemine girdi. Kongrede Divan başkanlığına Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar seçilirken divan başkan yardımcılığına Kocaeli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bekir Çanakçı, katip üyeliklerine ise Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş ve Sapanca Ziraat Odası Başkanı Necati Başar seçildi.

Aynı çizgide devam edeceğiz

Kongreye İzmit Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, davetliler ve delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Yusuf Karaarslan, “2 dönemdir sürdürdüğümüz başkanlık görevine yine sizlerin de desteği ile yeniden adayız. Beni tanıyanlar bilir, çizgimden hiç çıkmamışımdır. Aynı çizgide devam edeceğime sizlerin huzurunda söz veriyorum. Aramızda farklı fikirlerde olanlarımız olabilir. Her görüşe saygımız var, genel kurulumuz hepimize hayırlı olsun” dedi.

Özür diliyoruz

Ardından söz alan başkan adayı İsmail Gün, “Sizlerden özür diliyorum. 4 yıl evvel sizlere, en büyük giderleriniz olan yem, ilaç ve gübre giderleri ile ilgili olarak toplu anlaşmalar yaparak sizin giderlerinizi azaltıp cebinize biraz daha fazla para kalması için sizlere sözler vermişti. Ne yazık ki yönetimde kaldığım 2 buçuk sene boyunca bunu ben yerine getirmedim. Bu günahta benim de payım vardır. Bizim amacımız üyelerimizin ayağına gitmekti. Biz ayağa gelene değil ayağa gidene hizmet vermek istiyorduk. O dönem bunları yapamadığımız için sizlerden özür diliyoruz” dedi.

Çiftçilerle Karaarslan’ın akrabalarının seçimidir

Gün, “Bu oda hepimizindir. Bu odanın namusu ve şerefi hepimizin namusu ve şerefidir. Odamızın saygınlığını arttırmamız lazım. Ne yazık ki tarım ve hayvancılıkta ülkemiz kendi kendine yetemiyor. Politikalarımızda eksiklikler var. Odalarımızın daha aktif olması gerekiyor. Üyelerimizin arasından 80 delege seçtik. 80 delegeden 13 delege mevcut başkanın akrabasıdır. 13. maddeye uyulmamıştır. Bu seçim kesinlikle Ziraat Odasının seçimi değil, bu seçim çiftçilerle Yusuf Karaarslan’ın akrabalarının seçimidir. Seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan bizler olacağız. Biz doğru yoldayız” dedi.

Başkan değişmedi

Ardından söz alan mevcut başkan Yusuf Karaarslan ise, “2014 yılındaki seçimlerde bu arkadaşlarla birlikte yola çıktı. Bizim odamızın geçmişten devam eden davalarımız vardı. İsmail Gün, ‘Biz odadan ayrıldık’ diyor ama bu arkadaşları odadan ben attım. Salim Sapmaz ve Hasan Efe ile birlikte İsmail Gün’ü odadan uzaklaştıran ve üyeliklerini düşüren ben ve odadaki diğer 15 meclis üyemin de imzası ile biz uzaklaştırdık” dedi. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 80 delegenin oy kullandığı kongrede 49 oy alan Yusuf Karaarslan yeniden başkan seçildi. Diğer başkan adayı İsmail Gün ise 30 oy aldı. Kullanılan 1 oy ise geçersiz sayıldı. Nuri AKÇAHARMAN

İSMAİL GÜN’ÜN LİSTESİ

İSMAİL GÜN

İBRAHİM ARI

REFİK AKYÜZ

SALİM SAPMAZ

ERAY SARI

İDRİS DERİN

MUSA AKÇAY

M.MURAT ÖTER

GÖKHAN KÖYSU

HASAN ÖZMEN

HASAN EFE

SAİM ALKAN

ALAHATTİN EYBEK

FİKRET BAYER

MEHMET SEVİŞ

İMRAN ÖZTEN

KADİR ÇORMAN

BAYRAM KOLAYLIK

SADETTİN ÜSTÜN

BAHATTİN UYGUN

İBRAHİM GÜNDOĞDU

YEDEK

İHSAN SEVER

NİZAMETTİN OK

BURHAN EFE

AHMET KURU

RIFKI ÜNER

AHMET ULUSOY

BURAK ALSAM

İLHANİ ÇETİNKAYA

YUSUF KARAARSLAN’IN LİSTESİ

YUSUF KARAARSLAN

HASAN AKTAY

FERİDUN SOLMAZ

MUSTAFA PARMAK

MEHMET SAĞLIK

ALİ GÜNEŞ

MURAT ŞAHİN

SEDAT AKTAŞ

İBRAHİM YILMAZ

HÜSEYİN EVCENLER

MUSTAFA ŞENER

NAZMİ ATLI

HASAN KAYA

YAVUZ ACAR

HAKAN ORUÇ

MUSTAFA ERİM

RAHMİ KAYA

RIDVAN ÇELİK

CUMA ARUK

ENGİN YILMAN

İBRAHİM DUMAN

YEDEK

İRFAN KILIÇ

BEKİR KAYA

SAİM ALKAN

AHMET ARSLAN

RIDVAM SOLMAZ

MURAT TAŞÇI

SAMİ KOCAOĞLU

İMRAN ÖZTEN

FİKRET BAYER

ALİ ORAK

RIDVAN ÖZER

HAKAN SARIKAYA

HAYRİ AKYIL

İHSAN SEVER

MUHARREM ATAKAN

RECEP MORON

AKİF ARSLAN

NURİ EMİR

İLHAMİ ÇETİNKAYA

BAHATTİN UYGUN

RECEP OKAN