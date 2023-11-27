A Grubu’nda ortalık karışık

HEYECANLI MÜCADELE
Kavaklıspor, deplasmanda Bağçeşmespor'u 3-0 mağlup etti. Kavaklı bu galibiyetle liderlik yarışında ben de varım dedi. Bekirpaşa Başaranspor, deplasmanda Balabanspor'u 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Başaran liderlik yarışına devam etti. Gebze Anibalspor, evinde Tavşancılspor'u 1-0'lık skorla geçti. Karatepe Gençlerbirliği, Tütünçiftlikspor'u 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Karatepe aldığı galibiyetle 3. sıradaki yerini korudu. Derince Yavuzspor, deplasmanda Darıca Birlikspor'u 2-1'lik skorla geçti ve liderliğini sürdürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.