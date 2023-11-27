A Grubu’nda ortalık karışık

HEYECANLI MÜCADELE

Kavaklıspor, deplasmanda Bağçeşmespor'u 3-0 mağlup etti. Kavaklı bu galibiyetle liderlik yarışında ben de varım dedi. Bekirpaşa Başaranspor, deplasmanda Balabanspor'u 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Başaran liderlik yarışına devam etti. Gebze Anibalspor, evinde Tavşancılspor'u 1-0'lık skorla geçti. Karatepe Gençlerbirliği, Tütünçiftlikspor'u 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Karatepe aldığı galibiyetle 3. sıradaki yerini korudu. Derince Yavuzspor, deplasmanda Darıca Birlikspor'u 2-1'lik skorla geçti ve liderliğini sürdürdü.