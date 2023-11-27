Maşukiye - Alikahya kapışıyor, Gebze Birlik yakın takipte

BİRLİK FARKLI KAZANDI

Maşukiyespor, evinde Kızderbentspor’u 3-1 mağlup ederken, Anadolu 1071 Spor deplasmanda Gebze Birlikspor’a 6-1 yenildi. İzmit FK ise kendi sahasında Darıca Kültür ve Martıspor’a 4-1 kaybetti. Taşköprü Birlikspor ise evinde Alikahyaspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Alınan bu sonuçlarla, Maşukiye, Alikahya ve Gebze Birlik liderlik yarışına devam etti.