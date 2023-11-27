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Maşukiye - Alikahya kapışıyor, Gebze Birlik yakın takipte

 Amatör Lig 1. Küme A Grubu’nda, Maşukiyepsor ile Alikahyaspor liderlik için büyük bir yarışın içinde, 3. sıradaki Gebze Birlikspor ise yakından takipte  

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BİRLİK FARKLI KAZANDI

Maşukiyespor, evinde Kızderbentspor’u 3-1 mağlup ederken, Anadolu 1071 Spor deplasmanda Gebze Birlikspor’a 6-1 yenildi. İzmit FK ise kendi sahasında Darıca Kültür ve Martıspor’a 4-1 kaybetti. Taşköprü Birlikspor ise evinde Alikahyaspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Alınan bu sonuçlarla, Maşukiye, Alikahya ve Gebze Birlik liderlik yarışına devam etti.
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27 Kas 2023 - 14:47 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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