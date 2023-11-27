Amatör 1 C’de, Gölcük İdman Yurdu Şov: 1-8

BAHÇECİK LİDERLİĞE DEVAM ETTİ
Amatör 1 C’de grup lideri olan Bahçecikspor, bu hafta da kazanarak liderliğini sürdürdü. Bahçecik, sahasında Körfez Esenspor’u 3-1 mağlup etti. Mertspor ise sahasında oynadığı maçta Tavşanlıspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Grup üçüncüsü Çamçukurspor da bu haftanın kazananları arasında yer aldı. Çamçukur, deplasmanda Darıcaspor’u 3-1 mağlup etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.