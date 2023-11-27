Amatör 1 C’de, Gölcük İdman Yurdu Şov: 1-8

BAHÇECİK LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

Amatör 1 C’de grup lideri olan Bahçecikspor, bu hafta da kazanarak liderliğini sürdürdü. Bahçecik, sahasında Körfez Esenspor’u 3-1 mağlup etti. Mertspor ise sahasında oynadığı maçta Tavşanlıspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Grup üçüncüsü Çamçukurspor da bu haftanın kazananları arasında yer aldı. Çamçukur, deplasmanda Darıcaspor’u 3-1 mağlup etti.