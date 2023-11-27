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Amatör 1 C’de, Gölcük İdman Yurdu Şov: 1-8

Amatör Lig 1. Küme C Grubu’da liderlik mücadelesi veren Gölcük İdman Yurdu, İzmit Gençlerbirliği ile mücadele etti. Karşılaşmayı İdman Yurdu 8-1 kazandı. Bu haftanın en farklı skoru bu maçta elde edildi

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Amatör 1 C’de, Gölcük İdman Yurdu Şov: 1-8 mask
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BAHÇECİK LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

 Amatör 1 C’de grup lideri olan Bahçecikspor, bu hafta da kazanarak liderliğini sürdürdü. Bahçecik, sahasında Körfez Esenspor’u 3-1 mağlup etti. Mertspor ise sahasında oynadığı maçta Tavşanlıspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Grup üçüncüsü Çamçukurspor da bu haftanın kazananları arasında yer aldı. Çamçukur, deplasmanda Darıcaspor’u 3-1 mağlup etti.

27 Kas 2023 - 14:47 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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