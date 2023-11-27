1’D’de, Uzuntarla ve Beylikbağı Karadeniz kıyasıya mücadele ediyor

İKİ TAKIM DA KAZANDI

Amatör Lig 1. Küme D Grubu’nda, 1 puan farkla lider olan Uzuntarla Belediyespor, bu hafta da kazandı. Gölcük Çiftlikspor ile deplasmanda mücadele eden Uzuntarla, karşılaşmayı 4-1 kazandı. İkinci sıradaki Beylikbağı Karadenizspor ise sahasında Yahyakaptanspor’u konuk etti. Beylikbağı, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Çayırova Fatihspor, Başisekele Damlarspor’u 2-0 mağlup ederken, İzmit Yenimahallespor ile Kocaeli Körfezspor 1-1 berabere kaldı.