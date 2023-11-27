1’D’de, Uzuntarla ve Beylikbağı Karadeniz kıyasıya mücadele ediyor

İKİ TAKIM DA KAZANDI
Amatör Lig 1. Küme D Grubu’nda, 1 puan farkla lider olan Uzuntarla Belediyespor, bu hafta da kazandı. Gölcük Çiftlikspor ile deplasmanda mücadele eden Uzuntarla, karşılaşmayı 4-1 kazandı. İkinci sıradaki Beylikbağı Karadenizspor ise sahasında Yahyakaptanspor’u konuk etti. Beylikbağı, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Çayırova Fatihspor, Başisekele Damlarspor’u 2-0 mağlup ederken, İzmit Yenimahallespor ile Kocaeli Körfezspor 1-1 berabere kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.