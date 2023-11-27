KOTO 23. Meslek Komitesi’nden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu’na ziyaret  

Kocaeli Ticaret Odası 23. Meslek Komitesi (Özel Eğitim Kurumları Grubu) Başkanı İsmail Aydemir, Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz ve Meclis Üyesi Handan Kümeli’nin yer aldığı KOTO heyeti, Ankara’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile bir araya gelen KOTO heyeti, özel öğretim kurumları bünyesinde faaliyette bulunan ‘Özel Okul, Sürücü Kursları, Özel Öğretim Kursları ve Diğer Eğitim Zümrelerinin Sorunları’nın yer aldığı, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri dosyasını takdim etti. KOTO heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Şamlıoğlu, dosya üzerinde titizlikle çalışılacağını ifade etti.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ZİYARETLERİ

Kocaeli Ticaret Odası 23. Meslek Komitesi, akabinde Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Ali Rıza Çelik ile bir araya geldi. Tehlikeli Madde Eğitimleri Mevzuatı ile ilgili sektör sorunlarının görüşüldüğü ziyarette, çözüm önerileri de paylaşıldı. 23. Meslek Komitesi son ziyaretini Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Tehlikeli Yük Taşıma Daire Başkanı Bülent Eyyüpoğlu’na gerçekleştirildi. Tehlikeli Madde mevzuatı ile ilgili sektör sorunlarını paylaşan heyet, Ankara’dan verimli görüşmelerle döndü.