Gazetemize ulaşan vatandaşlar, İstanbul yönünden gelen ve Bursa, Çanakkale, İzmir, Balıkesir istikametine giden TIR ve kamyonların Kocaeli içi ve ilçeleri( Başiskele, Gölcük, Karamürsel vb. gibi) yollarını kullanmamalarını talep ettiler. Cuma günü 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş, Gölcük’te meydana gelen trafik kazasında TIR çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Vatandaş “İstanbul'dan gelen TIR yada kamyonların mecburi yön olarak Osmangazi köprüsü kullanmaları gerekiyor.” İfadelerini kullandı. Daha fazla can kaybı ve yaralanma yaşanmadan yetkililerin bu konuya müdahale etmesini talep eden vatandaşlar bu sorunun çözülmesini istiyor.
27 Kas 2023 - 14:56- Gündem Güncelleme:
14 yaşındaki kız hayatını kaybetmişti! Vatandaştan şehir içinden TIR geçmesin talebi!
Geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş TIR çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Vatandaşlardan şehir için ağır vasıta araçların rotasyonuyla alakalı talep geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
AK - Çok yerinde ve haklı bir talep bence,nasılki İstanbul'da Devlet buna benzer uygulamayı yapabiliyorsa Bu güzergah içinde yapabilir.
Değirmendereli - Daha kaç kişi ölecek. Bu konuda acil birşey yapılması lazım. Osmangazi köprüsü kamyon ve tırların mecburi istikameti olmalı.
Cemal - Öncelikle hayatını kaybeden merhumeye Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum . Çok zor bir durum Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Türkiye'nin en işlek yollarından biri yalova - izmit arası. 50 yıldır bir otoban yapılmadı . Hergün trafik felç. Ve en çok kaza olan yollardan biri. Alt tarafı 60/70 km lik bir yol. Bu yol olmuş olsa , tır , kamyon, otobüs , iş makinesi gibi araçların bu yolu kullanma zorunluluğu olmuş olsaydı şimdiye kadar maddi ve manevi çok daha az hasarlı bir yol güzergahı olmuş olurdu . Bu otoban neden yapılmaz , birilerimi engel çıkartıyor , bütçede para mı yok . En tenha yerlere otoban , uçmayan uçaklara havalimanı yapılıyor, ülkenin en işlek yoluna 50 yıldır otoban yapılmıyor .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.