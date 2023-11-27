14 yaşındaki kız hayatını kaybetmişti! Vatandaştan şehir içinden TIR geçmesin talebi!

Cemal - Öncelikle hayatını kaybeden merhumeye Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum . Çok zor bir durum Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Türkiye'nin en işlek yollarından biri yalova - izmit arası. 50 yıldır bir otoban yapılmadı . Hergün trafik felç. Ve en çok kaza olan yollardan biri. Alt tarafı 60/70 km lik bir yol. Bu yol olmuş olsa , tır , kamyon, otobüs , iş makinesi gibi araçların bu yolu kullanma zorunluluğu olmuş olsaydı şimdiye kadar maddi ve manevi çok daha az hasarlı bir yol güzergahı olmuş olurdu . Bu otoban neden yapılmaz , birilerimi engel çıkartıyor , bütçede para mı yok . En tenha yerlere otoban , uçmayan uçaklara havalimanı yapılıyor, ülkenin en işlek yoluna 50 yıldır otoban yapılmıyor .