Karamürsel'de büyük buluşma

Karamürsel Aktif Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Ahmet Öz’ ün öncülüğünde memleketi Karamürsel ilçesinde 1980 ve 1990 yılları arasında ilkokul, ortaokul, liselerde görev yapan öğretmenler ile öğrencileri buluşturan organizasyon 25 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 14.00’de Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Buluşma toplantısına; İstanbul, Ankara, Sakarya, Bursa, Yalova ile Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinden öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eski anılar tazelendi ve duygusal anlar yaşandı

1980 ve 1990 yılları arasında Karamürsel ilçesinde görev yapan öğretmenler ile öğrenciler birbirleriyle özlem giderdi.24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Hoş sohbetler edilirken eski anılar tazelendi ve duygusal anlar yaşandı.

Toplu çekilen hatıra fotoğraflarının ardından her yıl öğretmenler gününün olduğu hafta sonunda daha geniş kapsamlı, daha görkemli öğretmenler ile öğrenci buluşma programlarının yapılması kararlaştırıldı.

Tertip komitesi kurulacak ve daha coşkulu öğretmenler günü kutlanacak

Karamürsel Aktif Haber Gazetesi imtiyaz sahibi ve Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Ahmet Öz “ her yıl Eylül sonu Ekim ayı başlangıcında eski öğrencilerden oluşan arkadaşlarımız ile tertip komitesi kuracağız.

Tertip Komitesinde görev alacak arkadaşlarımız daha koordineli bir alt yapı çalışması yapacak, 10 yıl değil bundan sonra 1975 ve 2000 yıllarını kapsayan öğretmen öğrenci buluşması ile daha coşkulu 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması çalışmasının hazırlıklarını tamamlayacaklar.

Türkiye’ nin 81 il ve ilçesine örnek olsun

10 yıllık döneme ait bulunduğumuz ilçedeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerimiz ile öğrenci buluşmasının bizler bir ilkini gerçekleştirdik. Türkiye’ nin 81 il ve ilçelerinde de böyle organizasyonlar yapılarak emekli öğretmenleri ile öğrencilerinin buluşmasının örnek alınmasını cani gönülden isteriz.

“ Sevgili Öğretmenlerimiz “ adlı whatsapp grubu

Yaptığım çalışmalar sonucu 80 öğretmenimizin cep telefon numaralarını tespit ettim. Akıllı telefonları olan öğretmenlerimizi “ Sevgili Öğretmenlerimiz “ adıyla kurduğumuz whatsapp grubuna dahil ettik. Bu gruba öğrenciler ile tertip komitesindeki arkadaşlarımızı da ilerleyen aylarda eklemek suretiyle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile iletişimde olmaya devam edeceğiz. Bizlere hayata hazırlayan ve bizlerin meslek sahibi edinmemizde büyük katkı sağlayan büyük fedakârlık gösteren şüphesiz öğretmenlerimizdir.

24 Kasım Öğretmenler Günü

Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlar, ebediyete intikal etmiş şehit öğretmenlerimize Allahtan rahmet dilerim. Organizasyona katılan tüm öğretmenlerimiz ile arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim.” İfadelerine yer verdi.