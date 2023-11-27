Oy çokluğuyla geçti! Kocaeli Büyükşehir bütçesine muhalefet şerh koydu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı meclisi Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 2024 yılı 32 milyar TL olan Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yanı sıra Gebze’nin 2 milyar 750 milyon TL, İzmit’in 2 milyar 24 milyon TL, Çayırova’nın 1 milyar 878 milyon 940 TL, Darıca’nın 1 milyar 875 milyon TL, Kartepe’nin 1 milyar 460 milyon 500 TL, Körfez’in 1 milyar 330 milyon TL, Başiskele’nin 1 milyar 177 milyon TL, Gölcük’ün 1 milyar 145 milyon TL, Derince’nin 700 milyon TL, Dilovası’nın 611 milyon 461 bin TL, Kandıra’nın 388 milyon TL, Karamürsel’in 200 milyon TL bütçesi olduğu belirtildi. Muhalefet üyelerinin şerh koyduğu bütçe oy çokluğuyla meclisten geçti.

TONKA: 268 FAALİYET TASARLANMIŞTIR

Performans ve bütçe ile ilgili ilk olarak söz alan AKP Başiskele Belediye Meclis Üyesi Numan Tonka, “Altyapı ve üstyapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sağlıktan sosyal hizmetlere, tarımdan hayvancılığa tüm hizmet alanlarımızda şehrimizin en üst noktasına kadar tüm yatırım hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz. Kocaeli Büyük 2024 yılı mali yıl performans programı 3 dönüşüm ve 11 hizmet alanı başlığı altında 82 stratejik hedef, 268 adet faaliyet tasarlanmıştır. Bunlar 2024 bütçesinin yüzde 76.1’ini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: HAYALLERDEN OLUŞUYOR

CHP’den söz alan Özgür Yılmaz, 2024 bütçesini değerlendirdi. Bütçeye olumsuz oy verdiklerini belirten Yılmaz, “Göreve başladığımızda onayladığımız bütçe ile bugün görüştüğümüz bütçenin arasında 12 kat fark var. Bu kadar artış ne yazık ki seçim beyannamesinde taahhüt ettiğiniz projelerin gerçekleşmesini sağlamamıştır. Performans programlarınıza hatırlarsanız olumlu görüş bildirmiştik. 2020-2024 stratejik planı ile 2024 mali programı incelendiğinde; 2024 yılında 135 kilometreye ulaştırmayı hedeflediğiniz metro hattı, 19 kilometrelik tramvay hattı, 1500 araç kapasiteli tır park, katı atık bertaraf gibi tesislerin hedeflerine ulaşmaması stratejik planın hayallerden oluştuğunun göstergesidir. 268 faaliyet programı belirlenmiş. 2022’den 2023’e 78 proje devredilmişti. Bu yılda 82 proje devredildi” dedi.

DEPREME BÜTÇENİN 1.09’U AYRILDI

Yılmaz, “2024 yılında yapılacak 68 proje göre süresinde gerçekleşeceğine inancımız kalmamıştır. Geride bıraktığımız 4 performans programımız ve bütçeye yapıcı muhalefet ile her yıl evet oyu kullanarak buyurun yapın dedik. Karşımıza hep yapamadığınız projelerle geldiğiniz için bütçeye ret oyu kullandık. Büyükşehir Belediyemizin mali gelir bütçesi 32 milyar TL olarak belirlenmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirle 1.34’ü vergi gelirleri 0.42 oranındadır. Geçtiğimiz dönemden daha geride kalmıştır. İlçe belediyelerimiz her geçen yıl büyükşehir belediyemizden ne yatırım alabiliriz noktasındadır. 2024 bütçesinin 32 milyar TL’dir. Deprem bölgesi olmamıza rağmen Kentsel Dönüşüm Dairesinin payı 350 milyon olup bütçenin 1.09 oranındadır.

‘KALAN PROJELERİ BİTİREMEZSİNİZ’

Daire başkanlıları hizmet binaları için kiralama yöntemini tercih etmektedir. kendi binalarında hizmet veremez mi? Yaşanan ekonomik süreçte kiralama yönteminin kazançlı olmadığı kesindir. STK’lar için yapılan organizasyonlar sonrası kentimize sağladığı şeyler nelerdir. Bunların israf olduğu kanaati kamuoyunda oluşmaktadır. Sonuç olarak şimdi hasat zamanı. 4 yıldır vaatleriniz izledik. Başaramadınız 4 ay kalmışken belle projelerinize baktığımızda gerçekleşme imkanı yoktur. Bu projelerin yüzde yüze ulaşacağına sizin de inancınız yoktu. Mali bütçeye ve performansa olumsuz görüş verdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

BAŞİSKELE TERMAL TESİSİ HAZİRAN’A BİTECEK

Eleştirilere yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Proje yapımı ile metro yapımı aynı şey değildir onu düzeltelim sanırım bir yanlış anlaşılma var. Stratejik planda proje yapımı diye geçiyor. Çünkü devam eden bir Gebze metrosu var. Kuzey metrosu için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı o da ilk etabı 26 kilometre toplamı da 35 kilometre. Güney hatta ilişkin bir raylı sistem projesi var. Beyannameler gerçekleşmesi hedefler tutmadı gibi örneklendirdiğiniz bazı hususlar var mesela Başiskele Termal Tesisi. Tahmin ediyorum mayıs haziran gibi bitecek. Bu dönemde bitmediğini söylemek doğru değil. Sanki beyannamede var gerçekte yok gibi konuşuyorsunuz. Eli kulağında, yaz sezonunda bitecek. Gecikme projede hesapta olmayan istinat duvarlarından kaynaklandı. Sondaj ve kazı çalışmalarında su çıkıyor bu sefer proje değişikliği yapıyoruz.

‘HAYAL DEMEK HAKSIZLIK’

Bugün teleferiğin son taşıyıcı kabloları çekiliyor. Teleferik bu sezona yetişecek ama siz teleferik için de hayal dediniz. Hayal dediğiniz her şeyi gerçekleştiriyoruz. Metro hattının yapımı da sürüyor. Bu dönemde 2 yıllık bir pandemi sürecinden geçtik. Ardından Türkiye’nin deprem mücadelesi oldu. Rusya’nın Ukrayna üzerindeki çatışması enerji maliyetlerini artırdı. Buna rağmen bu süreçte ihalelerini gecikmeli de olsa olabildiğinde hızlı bir şekilde tamamlayan belediyelerin başında geliyoruz. Bunlara hayal satıyorsunuz demek haksızlık. Kentsel dönüşümle ilgili bu meclis bir karar aldı, bu işi kurumsal yapıya bağlayalım dedik ve bir daire kurduk” ifadelerini kullandı.

‘SANKİ DİSNEYLAND!’

Fuarla ilgili de konuşan Büyükakın, “Fuar 35 yıldır çivi çakılmamış bir yerdi. Sanki orası Disney Land isi ve biz orayı ölüme terk ettik gibi konuşuyor. Lunapark’tan başka birkaç mekanın olduğu bir yer. Orayı tamamen yeniliyor. İhale bütçesi 405 milyon TL. İnanılmaz bir yatırım var orada. 38 metre zemine kazık çakılıyor. Allah korusun o binalar afet zamanlarından sığınılacak yerler olacak. Öncelikli olarak insanların ihtiyaçlarını bitirelim diye belediye hizmet binası yapımını erteledim. İhtiyaçlar varken belediye binasını yapmayı çok ahlaki bulmadım içime de sinmedi. Eğer bu suçsa suç işledim. Daha öncelikli işleri var bu kentin ondan sonra belediye binasını yaparız” dedi.

‘AYLIK 5.3 MİLYON TL KİRA ÖDÜYORUZ’

Büyükakın, sözlerinin sonunda “Ben STK’lara yapılan programları israf olarak görmüyorum. Üst kimliğin oluşmasında ve bu kentin aidiyetinin artmasında çok önemli olduğunu düşünüyorum STK’nın. Sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi şehrin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu şehir sürekli göç alıyor. Bütçemizin yüzde 50’ye yakını yatırım harcamalarına gidiyor. Belediyemizin yönetiminin Türkiye’nin en iyi yönetimlerinden biri olduğunu iddia ediyorum” şeklinde konuştu. Kiralama usulü ile hizmet veren belediye hizmet binaları ile ilgili de Yılmaz’a cevap veren Büyükakın, “Yıllık toplamda 5.3 milyon TL kira ödüyoruz. Ama büyükşehri belediyemizin aylık kira geliri de 6.4 milyon TL. biz bu dengeyi kuruyoruz. Bu aslında siyasete malzeme olmaması gereken bir şey. Bazen kiralama mantıklı olur bazen satın almak” dedi.

TANIŞ: DAHA ÖNCE DE YAPABİLİRDİK!

CHP Belediye Meclis Üyesi Orhan Tanış ise kentsel dönüşüm konusuna değinerek söz aldı. Tanış, “Binalarımızın tespitini yaptırabiliyorsak bu konuda neden geç kaldığımızı anlamıyorum bunun büyük bir finansal yükü de yok. Bu tespiti daha önce de yapıyor olabilirdik. Bu kararları ve çalışmaları daha önceden yapmış ve daha hazır bir vaziyette olmamız gerekirdi” dedi. Başkan Büyükakın ise “Az önce de söyledim sanki projeyi yapıyoruz faaliyete geçmiyoruz gibi konuşuyorsunuz. Pandemi dönemi geçirdik ve Türkiye olarak büyük bir deprem yaşadık. Buna rağmen bütçemizden para çıkmadan işleri yapmaya çalışıyoruz. En son Gebze metro hattını bakanlığa devretmiştik. Kocaeli’nin yükü alınıyor gibi konuşuluyor ama Ankara’da Kocaeli’ye çok para gidiyor, Kocaeli’nin payını azaltmak lazım diye tartışılıyor” diye konuştu.