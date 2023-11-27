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8 ilçenin bütçesine muhalefet şerhi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisinde ilçe belediyelerin bütçeleri görüşüldü. Mecliste muhalefet 8 ilçenin bütçesine şerh koyması sebebiyle oy çokluğuyla geçti

Cihat Polat
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8 ilçenin bütçesine muhalefet şerhi! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı meclisi Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 2024 yılı 32 milyar TL olan Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yanı sıra Gebze’nin 2 milyar 750 milyon TL, İzmit’in 2 milyar 24 milyon TL, Çayırova’nın 1 milyar 878 milyon 940 TL, Darıca’nın 1 milyar 875 milyon TL, Kartepe’nin 1 milyar 460 milyon 500 TL, Körfez’in 1 milyar 330 milyon TL, Başiskele’nin 1 milyar 177 milyon TL, Gölcük’ün 1 milyar 145 milyon TL, Derince’nin 700 milyon TL, Dilovası’nın 611 milyon 461 bin TL, Kandıra’nın 388 milyon TL, Karamürsel’in 200 milyon TL bütçesi olduğu belirtildi. Muhalefet üyelerinin şerh koyduğu Büyükşehir bütçesi oy çokluğuyla meclisten geçti.

MUHALEFETTEN 4 EVET 8 RET

Mecliste muhalefet İzmit, Kandıra, Karamürsel ve Çayırova’nın bütçesine evet oyu verirken Gebze, Darıca, Kartepe, Dilovası, Körfez, Derince, Gölcük ve Başiskele bütçelerine muhalefet şerhi koydu. CHP Büyükşehir grubu muhalefet şerhi koyduğu 8 ilçenin ilçe meclis kararlarına uyarak mıhalefetlerine devam ettikleri öğrenildi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, chp, Büyükşehir Belediyesi, Meclis, Başiskele, Kartepe, 2024

27 Kas 2023 - 15:56 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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