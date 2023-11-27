'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan L.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan L.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.A.’nın söz konusu suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi.