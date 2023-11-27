Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan L.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan L.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.A.’nın söz konusu suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi.
- Asayiş
'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan L.A. (44), polis ekipleri tarafından yakalandı. L.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.