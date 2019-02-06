Çayırova ilçesinde polis, cami ve inşaatlardan musluklar, araçlardan akülerin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bu sabah saatlerinde Çayırova Yeni Mahalle'de bir barakada yaşayan kişilere yönelik baskın düzenledi. Kardeş olan H.B. ve T.B. ile 9 Afgan gözaltına alındı. Eskiden kağıt toplayan, daha sonra kardeş olan H.B. ve T.B.'nin yönlendirmesi ise hırsızlık yaptıkları belirlenen 9 Afgan'ın sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından H.B. ve T.B. adliyeye sevk edildi.
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Afganistan uyruklu hırsızlık şüphelileri yakalandı
Çayırova'da, cami ve inşaatlardan musluklar ile araçların akülerini çalan Afganistan uyruklu 9 kişi ile 2 kardeş yakalandı. 9 Afgan'ın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatılırken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz