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Hürriyet Türk Eğitim Sen’i ziyaret etti

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Hürriyet, önceki gün Türkiye Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Yaşar Şanlı ve yönetimini ziyaret etti.

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CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki İzmit ilçe yöneticileri Osman İlhan Cebeci, SKM yöneticileri Ömer Akın, eşlik ederken, Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Başkan yardımcıları Feyzullah Divli, Yalçın Kanyılmaz, Mete Domaç, Recep İmamoğlu ve Kadın Komisyon Başkanı Fetilay Kurt toplantıda hazır bulundu.

BU KENT İÇİN MÜCADELE ETTİM

Ziyarette konuşan CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, kent dinamiklerine elinden geldiğince ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Dört yıllık milletvekilliğim dönemimde bu ziyaretleri yapmaya özen gösterdim. Sizlerden aldığımız sorunları mecliste çözüm üretmek ve ürettirmek adına ciddi anlamda mücadele ettim. Milletvekilliğim dönemimde öğretmenlerin polislerin işçilerin memurlarının sorunlarını dile getirdim. Kentin içinde olmaya özen gösterdim. Vatandaşın derdini bilmenin yolu halkın arasında halkla aynı çamura basmaktır. Bundan sonra da halkın arasında olacağız. Nasıl ki sorunları yaşayanlarla istişare içinde olduysak bundan sonra da aynı şiarla hareket edeceğiz” dedi.

SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEN YÖNETİM ANLAYIŞI

İzmit Belediyesi’ni yönetmenin yolunun halkla istişare olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Hürriyet, “Ben bilirim edalarıyla değil, halk bizden gerçek anlamda ne istiyor onu önemsiyoruz. Yapılan yanlışların bedelini halk ödüyor. Vatandaşın sorununa çözüm üretecek bir yönetim tarzı belirledik. Sizlerin görüşleri de bizim için çok önemli. Körü kötüne muhalefet etmek yerine kentin sorunlarını dile getirmeye çalıştım. Kente vizyon katmak için müthiş kaynakları var. Ama bunca senedir, bu kaynaklarla yurtdışında bile konuşulan bir kent haline gelmesi gerekirken kent merkezinde bile akşam altıda kent ölüyor. Nasıl olsa oy veriyorlar dedikleri için belediye hizmetlerini göremiyoruz” dedi.

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KENT GİDEREK BOĞULUYOR

Açıklamasına devam eden Hürriyet, “Yapılan işler kentin değerini göstermiyor, projeleri hep atıl kalıyor. Oysa istişare kültürünü geliştirmedikleri için kente kaybettiriyorlar. Kent giderek boğuluyor ve insanlar artık nefes alamıyor. Milletvekilliğimizde nasıl ki halkın sorunlarını sorunlarımız olarak bildiysek belediye başkanlığımızda da aynısı yapacağım. Bu kenti festivaller kenti haline getirmek istiyoruz. Eğitim alanlarının desteklenebileceği, üniversiteyi kent yaşamına katabileceği, istihdam alanlarının açılacağı bir İzmit hayalimiz var. Bütün projelerimizi akılcı, bilimsel ve ayağı yere basan çözüm önerileri olarak tasarlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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