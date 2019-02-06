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Efe Tur'dan "sigara" iddiasına cevap geldi!

Geçtiğimiz günlerde gazetemize ulaşarak şikayetini bildiren bir okuyucumuz, Efe Tur'da yaptığı seyahat sırasında otobüs şoförünün yolculuk halindeyken sigara içtiğini belirtmişti. Şoförü uyarmasına rağmen bu kez sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen otobüs şoförü hakkında Efe Tur'dan cevap geldi.

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Geçtiğimiz günlerde gazetemize ulaşarak şikayetini bildiren bir okuyucumuz, Efe Tur'da yaptığı seyahat sırasında otobüs şoförünün yolculuk halindeyken sigara içtiğini belirtmişti. Şoförü uyarmasına rağmen bu kez sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen otobüs şoförü hakkında Efe Tur'dan cevap geldi.

Efe Tur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Telefon görüşmemizde de ilettiğimiz üzücü vakanın araştırması yapılarak yolcumuzun seyahat ettiği araç tespiti sonrası aynı araçta bulunan araç personellerini iyi derece de görebilecek konumda oturan en öndeki diğer yolcularımızla görüşme sağlanarak 'Seyir halinde iken araç kaptanının sigara kullanımı söz konusu olmuş mudur' Sorusuna yanıtları böyle bir durumun yaşanmadığı üzerine olmuştur. Çağrı merkezimiz tarafından aranan yolcularımızın ses kayıtları da mevcuttur."

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Yorumlar

(4)
03

Vatandaş - Vatandaş şahit olup başına iş almak istemez onun için görmedim der tabiki!

Yanıtla . 2Beğen 06 Şubat 11:25
02

Çöpçü - araçlarda niye kamera yok(şöför bölümü için)

Yanıtla . 4Beğen 06 Şubat 11:19
01

Ozgur - Yaşanan olaya itafen açıklayıcı ve araştırıcı bir cevap olmadigi kanısındayım. Durup duruken hic kimse boyle bir iddiada bulunmaz. Keske sikayetci olan vatandasimiz cep telefonu ile bu olayi kaydetseydi en azindan elinde delil olurdu. Efe tur a gelecek.olursak ben bu firmayi kullanmiyorum zaten ama tavsiyem araçlarına kamera yerleştirsinler özellikle şoför bölümlerine.

Yanıtla . 6Beğen 06 Şubat 10:03
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