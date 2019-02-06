Efe Tur'dan "sigara" iddiasına cevap geldi!

Geçtiğimiz günlerde gazetemize ulaşarak şikayetini bildiren bir okuyucumuz, Efe Tur'da yaptığı seyahat sırasında otobüs şoförünün yolculuk halindeyken sigara içtiğini belirtmişti. Şoförü uyarmasına rağmen bu kez sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen otobüs şoförü hakkında Efe Tur'dan cevap geldi.
Efe Tur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Telefon görüşmemizde de ilettiğimiz üzücü vakanın araştırması yapılarak yolcumuzun seyahat ettiği araç tespiti sonrası aynı araçta bulunan araç personellerini iyi derece de görebilecek konumda oturan en öndeki diğer yolcularımızla görüşme sağlanarak 'Seyir halinde iken araç kaptanının sigara kullanımı söz konusu olmuş mudur' Sorusuna yanıtları böyle bir durumun yaşanmadığı üzerine olmuştur. Çağrı merkezimiz tarafından aranan yolcularımızın ses kayıtları da mevcuttur."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Mecit - İNANDIK MI ? HAYIR .
Vatandaş - Vatandaş şahit olup başına iş almak istemez onun için görmedim der tabiki!
Çöpçü - araçlarda niye kamera yok(şöför bölümü için)
Ozgur - Yaşanan olaya itafen açıklayıcı ve araştırıcı bir cevap olmadigi kanısındayım. Durup duruken hic kimse boyle bir iddiada bulunmaz. Keske sikayetci olan vatandasimiz cep telefonu ile bu olayi kaydetseydi en azindan elinde delil olurdu. Efe tur a gelecek.olursak ben bu firmayi kullanmiyorum zaten ama tavsiyem araçlarına kamera yerleştirsinler özellikle şoför bölümlerine.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.