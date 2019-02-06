Efe Tur'dan "sigara" iddiasına cevap geldi!

Geçtiğimiz günlerde gazetemize ulaşarak şikayetini bildiren bir okuyucumuz, Efe Tur'da yaptığı seyahat sırasında otobüs şoförünün yolculuk halindeyken sigara içtiğini belirtmişti. Şoförü uyarmasına rağmen bu kez sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen otobüs şoförü hakkında Efe Tur'dan cevap geldi.

Efe Tur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Telefon görüşmemizde de ilettiğimiz üzücü vakanın araştırması yapılarak yolcumuzun seyahat ettiği araç tespiti sonrası aynı araçta bulunan araç personellerini iyi derece de görebilecek konumda oturan en öndeki diğer yolcularımızla görüşme sağlanarak 'Seyir halinde iken araç kaptanının sigara kullanımı söz konusu olmuş mudur' Sorusuna yanıtları böyle bir durumun yaşanmadığı üzerine olmuştur. Çağrı merkezimiz tarafından aranan yolcularımızın ses kayıtları da mevcuttur."

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