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Bilnet Okullarında 2’nci dönemin ilk konuğu Yekta Kopan oldu!

Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi, 2018 - 2019 öğretim yılının ikinci dönemine yazar, televizyon yapımcısı ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın “Gençlik ve Edebiyat” konulu söyleşisiyle başladı. Kopan, interaktif söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı, son kitabı “Sıradan Bir Gün’ü” imzaladı.

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İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi, öğretim yılının ikinci dönemine yine ünlü bir konukla başladı. Edebiyat dünyasının önemli yazarlarından ve aynı zamanda ülkemizde kültür sanat programcılığında akla gelen ilk isim olan Yekta Kopan, Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesinde öğrencilerle buluştu.

ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi Müdürü Yasemin Demirkol’un, müdür yardımcılarının ve öğretmenlerinin de ilgiyle takip ettiği söyleşide bir kitap sayfasının ortalama bir dakikada okunduğunu belirten Kopan şunları söyledi: "Bana kitap yazmak, iyi bir sunucu olmak, programlar hazırlamak için ne yapmak gerektiğini soran genç arkadaşlarıma ‘Kitap okuyun.’ diyorum. Birçoğu bu yanıtı beğenmiyor. Size şöyle bir örnek vereyim: Amerika’dan yapımcılar Buz Devri filmindeki Sid karakterini seslendirmek için bana teklif getirdiğinde, Sid’e bir hayat hikâyesi yazmışlardı. Okuduğumda bizden bir şeyler eksik olduğunu belirttim. Teklifi kabul edeceğimi ama bazı eklemeler için bana izin verilmesini talep ettim. Bu şekilde Sid’in konuşmaları içine 'Hanım hanım' sözünü ekledim. Bu sözleri ben çocuk yaşlarda okuduğum 'Hüseyin Rahmi GÜRPINAR' kitaplarına borçluyum. İşte bu söz oralardan gelip herkesin hatırladığı bir film repliğine dönüştü. Benim genç arkadaşlarıma en büyük tavsiyem kitap okumalarıdır." dedi. Yekta Kopan, söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı, son kitabı "Sıradan Bir Gün’ü" imzaladı. Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi Müdürü Yasemin Demirkol, programın sonunda Kopan’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Bugün 09:37 TSİ - Eğitim

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