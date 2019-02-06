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ABD'li bakandan skandal paylaşım! Türkiye'ye dikkatli bakın...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Twitter hesabı üzerinden Venezuela'da Guaido'ya destek verdiğini açıklayan ülkeleri mavi ile gösterdiği dünya haritasında Türkiye ikiye ayrılmış şekilde resmedildi. Pompeo'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabı üzerinden Venezuela'da devlet başkanı olarak Guaido'yu tanıyan ülkeleri mavi ile renklendirilmiş dünya haritası paylaştı. Paylaşımda "Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyarak Venezuela halkını destekleyen Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ı takdir ediyoruz" notu yazıldı. Pompeo'nun paylaştığu haritada Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde olması dikkat çekti. Haritanın neden bu şekilde paylaşıldığına dair bir bilgi de yer almazken, ABD'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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