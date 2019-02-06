TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele veren temsilcimiz Kocaelispor, geçtiğimiz pazar günü oynanan Turgutluspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK’ya sevk edildi. TFF’den yapılan açıklamada, “KOCAELİSPOR Kulübü'nün 03.02.2019 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi. Ayrıca Turgutluspor da saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan dolayı, Gölcükspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Darıca GB çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Gebzespor ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
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Kocaelispor, PFDK'ya sevk edildi
Geçtiğimiz pazar günü pazar günü deplasmanda Turgutluspor' 2-1 mağlup eden Kocaelispor, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK’ya sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz