YSK yayınladı! Nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? Tıkla öğren...

31 Mart yerel seçimlerinde kimin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu. Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden seçmen sorgulama sayfası üzerinden görülebiliyor.

"HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde il, ilçe ve kırsal merkezlerde kurulacak sandıklarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Seçmelerin nerede ve hangi sandıkta oy kullanacakları belli oldu. 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanılacak sandık bilgileri YSK tarafından yayımlandı. Bu işlemler, YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden görüntülebilecek.