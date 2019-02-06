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Saat 19.00 kapkaççısı Afgan yakalandı

Gebze'de son 1 ayda aynı mahallede yaşayan 4 kadının çantalarını, 4 ayrı günde hep saat 19.00'da kapkaç yöntemiyle alıp kaçan Afganistan uyruklu 22 yaşındaki Ezetullah, 5'inci kurbanını takip ederken, polisler tarafından yakalandı. Afgan kapkaççı tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Gebze'de 1 ay içerisinde aynı mahallede yaşayan 4 kadın, farklı günlerde kapkaç yöntemiyle soyuldu. Art arda yaşanan kapkaç olayları, polisi alarma geçirdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polisin dikkatini ise 4 kapkaç olayının da saat 19.00'da gerçekleşmesi çekti. Görüntülerden kapkaççının eşkalini de belirleyen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını bu yönde genişletti.

ÖNCE TAKİP, SONRA KAPKAÇ

Gebze Polisi, bölgeyi ablukaya aldı. Çalışmalar önceki akşam sonuç verdi. Saatler 18.30'u gösterdiğinde güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli, mahallede görüldü. Takip edildiğinden habersiz olan kapkaççı, bir kadının peşine düştü. Ancak kadın, bir apartmana girince amacına ulaşamadı. Geri dönen kapkaççı, kısa süre sonra başka bir kadını takibe aldı. Saat 19.00'a geldiğinde ise kadının çantasını almak için hamle yaptı. Aynı anda peşindeki polis, kapkaççıyı üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Yakalanarak, gözaltına alınan şüphelinin Afganistan uyruklu Ezetullah olduğu belirlendi. Takibe aldığı kadınları, aydınlatma olmayan sokaklara girdikten sonra kapkaç yaptığı ve aynı güzergahı kullanarak kaçtığı tespit edilen Afgan kapkaççı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 10:33 TSİ - Asayiş

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