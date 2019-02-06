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Anadolu Kocaeli’de, Trabzon ile devam ediyor

Trabzon Tanıtım Günleri 07-10 Şubat tarihlerinde Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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Kocaeli’nin kültür mozaiğini tanıtmak için “Anadolu Kocaeli’nde” etkinliği kapsamında tanıtım günleri bu sene de devam ediyor. Şehirleri yaşama, yaşatma ve tanıtma şansını veren “Anadolu Kocaeli’nde” etkinliği Trabzon Tanıtım Günleri ile başlıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşen Trabzon Tanıtım günleri 07-10 Şubat tarihlerinde Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

07-10 ŞUBAT TARİHLERİNDE

Bu yıl 2. kez gerçekleştirilen Trabzon tanıtım günleri etkinliği 07-10 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Tanıtım günleri etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneği destek veriyor. Saat 14.00’da açılışı yapılacak tanıtım günlerinde, Trabzon şehrine ait her şey Kocaeli’nde yaşayanlara yansıtılacak.

KATILIMCI KURUM VE KURULUŞLAR

Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İiçe belediyeleri, Trabzon Ticaret Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Esnaf Odaları Birliği, Avrasya Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzonlu esnafların destek verdiği programda Trabzon ilçe belediyeleri de stantları ile yöresel ürünlerini ve kültürel öğelerini tanıtma fırsatı bulacak. Tanıtım günlerinde ayrıca Trabzon kültür ve sanatını tanıtan stantlar 4 gün boyunca vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

4 GÜN BOYUNCA EĞLENCE

Trabzon yöresine ait lezzet ve eşyaların yer alacağı tanıtım günü etkinliğinde 4 gün boyunca Halk oyunları gösterileri, tanıtım filmleri gösterisi, yöresel yemek ikramları, yerel ve ulusal sanatçı konserleri, çocuk eğlence programları ve atma türkü yarışması yapılacak. Ayrıca Trabzon’dan gelen konuklar için Kocaeli’nin dillere destan lezzeti olan Pişmaniye çekimi yapılacak.

Bugün 10:43 TSİ - Kültür-Sanat

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