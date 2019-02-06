Adalet Bakanı Gül'den mübaşirlere müjde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına alındığını bildirdi. Gül, mübaşirlerin uzun süredir beklediği müjdeye ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Paylaşımında, "Mübaşirlerimize ve adalet teşkilatımıza müjdeli bir haber vermek istiyorum." ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti:
"Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle genel idari hizmetler sınıfına geçiş yaptı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu konuda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni düzenlemenin tüm mübaşirlerimize, ailelerine ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mübaşirlerimizin genel idare hizmetleri sınıfına geçişini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden şükranlarımızı sunarız."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz