Meclis nadir görülen hastalıkları araştıracak

TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, birleştirilerek görüşülen Meclis araştırma önergeleri üzerinde söz alan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Türkiye'de her yıl bin 500 civarında hastaya ALS teşhisi konulduğunu belirterek, ülke genelinde 10 bin hasta olduğunun tahmin edildiğini aktardı. Hastalarının yaklaşık yüzde 90'ının 5-7 yıl içerisinde hayatını kaybettiğini vurgulayan Cesur, yüzde 10'luk kısmının da zor şartlarda hayatını sürdürdüğüne işaret etti. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, tüm partilerin aynı konuyu önemsemesinin millet adına sevindirici olduğunu, bu hastalıkların tedavi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle devletin bu hastalara sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Komisyon kurulması oy birliği ile kabul edildi

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Türkiye'de insanların barış ve huzur içerisinde yaşatılması gerektiğini belirterek, komisyonun hemen çalışmaya başlamasının önemine işaret etti. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, tüm siyasi parti gruplarının bu konuda bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, bütün gruplara teşekkür etti. Arık, bu hastalıkların bazılarıyla ilgili bilgi verdi. AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, bu hastalıkları taşıyan çiftlerin önceden belirlenerek sağlıklı hücrelerden döllenmenin sağlanmasının önemli olduğuna değindi. Demircan, "Bu araştırma önergesinin amacı, bu hastalıklara sahip insanlarımıza çare olmak, yakınlarının yükünü bir nebze olsun paylaşmak ve bilim insanlarının çalışmalarına katkı sağlamak." dedi. Komisyon kurulmasına ilişkin önerge, Genel Kurul'da oybirliği ile kabul edildi.

Doğrudan gündeme alma önergesi

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin "Özel İhlas Finans Kurumuna para yatıranların paralarının ödenmesine" ilişkin kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi. Hamzaçebi, "Paralarını TMSF bankalarına yatıranlar, yani faiz veren bankalara yatıranlar paralarını aldılar ama faiz haramdır düşüncesiyle inancı gereği parasını özel İhlas Finans Kurumuna yatırmış olanlar paralarını alamadılar." dedi. Daha sonra Genel Kurulda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.

"Barış Nöbeti"

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına Lütfü Türkkan'ın konuşmanın ardından birleşime ara verildi. Aranın ardından, komisyonun yerine oturmaması üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Öte yandan, birleşimin kapanmasının ardından, HDP'li milletvekilleri, Genel Kuruldan ayrılmadı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün "Leyla Güven'in sesi olmak için tüm grubumuzla birlikte bu gece sabaha kadar TBMM Genel Kurulunda barış nöbeti tutacağız." açıklamasını yapmıştı.