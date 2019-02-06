Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:52 TSİ- Teknoloji G: Bugün 10:53 TSİ

Kuzey kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi

Kuzey kutbundaki manyetik alanın "hızla yer değiştiren" merkezinin, akıllı telefon ve navigasyon sistemlerinde problemlere neden olmaması için güncellendiği belirtildi.

Kuzey kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kuzey kutbundaki manyetik alanın "hızla yer değiştiren" merkezinin, akıllı telefon ve navigasyon sistemlerinde problemlere neden olmaması için güncellendiği açıklandı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne bağlı Ulusal Çevresel Bilgi Merkezleri tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey kutbundaki plansız değişikliklerden dolayı, bilim adamları 2015'ten bu yana manyetik alan değişimini daha doğru bir şekilde göstermek için yeni bir model yayınladı." ifadelerine yer verildi. Kanada arktik bölgesi üzerindeki manyetik alanın 1831 yılından beri yer değiştirdiği kaydedilen açıklamada, özellikle son dönemde her yıl Rusya'nın Sibirya bölgesine doğru 55 kilometre kaydığına işaret edildi.

CNN International'da yer alan habere göre ise "Dünya Manyetik Modeli"nin her 5 yılda normal olarak güncellendiğini belirten bilim adamları ancak son yıllardaki hızlı kaymadan dolayı askeri uygulamalar, ticari uçuşlar, arama ve kurtarma çalışmaları ve diğer benzeri operasyonların güvenliği için manyetik alanı yeniden güncellemek zorunda kaldıklarını kaydetti. İngiliz Jeoloji Araştırmaları'nda görevli jeofizikçi Ciaran Beggan, dünyanın demir ve nikelden oluşan sıvı dış çekirdeğinin akarken oluşturduğu elektronik akımın manyetik alanı meydana getirdiğini vurgulayarak, uydu verileri sayesinde Kuzey kutbu manyetik alanındaki büyük değişikliği fark ettiklerini aktardı. Beggan, manyetik alan değişiminde endişelenecek bir durum olmadığını belirterek, "Tarihsel olarak alışılmadık bir davranış ama jeolojik olarak değil. Manyetik alan, kısmen doğal davranışından dolayı sürekli değişiyor." diye konuştu.

Bugün 10:52 TSİ AA - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
İnternete girdiğinizde bu hataları yapmayın! mask
İnternete girdiğinizde bu hataları yapmayın!
WhatsApp'ta bir mesaj 5'ten fazla kişiye iletilemeyecek mask
WhatsApp'ta bir mesaj 5'ten fazla kişiye iletilemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli ziyareti öncesi sert sözler! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli ziyareti öncesi sert sözler!
NASA Antarktika'da devasa çukur keşfetti mask
NASA Antarktika'da devasa çukur keşfetti
Apple'dan açıklama "Sorunun farkındayız" mask
Apple'dan açıklama "Sorunun farkındayız"
Zeytin kadar karpuz ürettiler mask
Zeytin kadar karpuz ürettiler
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin mask
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler! mask
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek mask
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek

GALERİ

Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek mask
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var mask
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı mask
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi! mask
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi!
Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL