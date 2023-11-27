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CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı!

CHP'd büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlıkları ile belediye meclis üyeliliğine adaylığı için başvuru süresi 5 Aralık'a kadar uzatıldı.

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CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı! mask

Genelgeye göre büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlıkları ile belediye meclis üyeliliğine adaylığı için başvurular 21 Kasım'da başlamıştı. 28 Kasım’da sona ereceği belirtilen başvurular uzatıldı. Başvurular 5 Aralık'a kadar sürecek.
# Meclis

27 Kas 2023 - 16:31 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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