Genelgeye göre büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlıkları ile belediye meclis üyeliliğine adaylığı için başvurular 21 Kasım'da başlamıştı. 28 Kasım’da sona ereceği belirtilen başvurular uzatıldı. Başvurular 5 Aralık'a kadar sürecek.
- Siyaset
CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı!
CHP'd büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlıkları ile belediye meclis üyeliliğine adaylığı için başvuru süresi 5 Aralık'a kadar uzatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.