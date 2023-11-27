CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı!

Genelgeye göre büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlıkları ile belediye meclis üyeliliğine adaylığı için başvurular 21 Kasım'da başlamıştı. 28 Kasım’da sona ereceği belirtilen başvurular uzatıldı. Başvurular 5 Aralık'a kadar sürecek.