İzmitli Mert, 5 gündür kayıp!

İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenim gören 23 yaşındaki Mert Aksal 5 gündür kayıp. Ailesi ile en son 5 gün önce iletişime geçen Mert Aksal'dan o günden beri haber alınamıyor. Cumartesi gününden itibaren kendisine ulaşamayan gencin ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Aksal'ın annesi oğlunun bir an önce bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da katıldı.
FANATİK KOCAELİSPORLU
Fanatik Kocaelispor taraftarı olduğu bilinen Aksal'ın ailesi, oğullarından en kısa zamanda haber almak istiyor. Aksal'ı gören veya yerini bilen varsa irtibat numarasından endişeli aileye ulaşabilirler. İrtibat Numarası: 0 545 903 34 01
***
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz