İzmitli Mert, 5 gündür kayıp!

İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenim gören 23 yaşındaki Mert Aksal 5 gündür kayıp. Ailesi ile en son 5 gün önce iletişime geçen Mert Aksal'dan o günden beri haber alınamıyor. Cumartesi gününden itibaren kendisine ulaşamayan gencin ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Aksal'ın annesi oğlunun bir an önce bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da katıldı.

FANATİK KOCAELİSPORLU

Fanatik Kocaelispor taraftarı olduğu bilinen Aksal'ın ailesi, oğullarından en kısa zamanda haber almak istiyor. Aksal'ı gören veya yerini bilen varsa irtibat numarasından endişeli aileye ulaşabilirler. İrtibat Numarası: 0 545 903 34 01

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